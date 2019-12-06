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Большой обман острова Пасхи: кто «слепил» истуканов моаи. Ударный финал-апофеоз

18:50. 6 декабря 2019 111 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Eb4Kc0Os06E

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