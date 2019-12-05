То, что домашние животные искренне горюют, потеряв близкого человека или четвероногого друга — подтвержденный факт. У многих владельцев домашних животных в запасе найдется пара историй о том, как их любимец переживал, лишившись того, кто был ему дорог.Независимо от того, умер ли у кошки котенок, или хозяин собаки пропал без вести — по виду питомца сразу станет понятно, что он испытывает не расстройство, а самое настоящее горе.Домашние животные важны не только для своих хозяев, но и для других животных в домохозяйстве. Кончина члена семьи — двуногого или четвероногого, неважно — ввергает всех остальных в замешательство. Однако если человек может поделиться своей болью с друзьями, животные не cпособны выразить то, что они чувствуют, и прочитать их эмоции порой сложно.Нужно быть очень и очень чутким человеком, чтобы понять, о чем говорит поведение животного. Если хозяин понимает, что его кошка или собака находится в крайне подавленном состоянии, в его силах сделать все, чтобы помочь своему любимцу.Животные переживают горе настолько сильно, что могут и сами умереть. Нередки случаи, когда собака отказывалась покидать могилу хозяина и в конце концов умирала на ней же. Кошки демонстрируют свои чувства не столь явно, однако и кошачья депрессия имеет свои признаки: мурлыка становится вялым, апатичным, отказывается есть, часами сидит перед дверью в ожидании прихода своего умершего товарища, а в его мяуканье слышится тревога. При этом и кошки, и собаки понимают, что того, кого они любили, больше нет, и это заставляет их чувствовать себя потерянными.Домашние любимцы обладают особым чутьем, которое часто называют интуицией. Не один питомец спас своих хозяев, разбудив их во время пожара или вынудив выйти из дома перед землетрясением. В отношении своей “стаи”, куда входят и близкие животным люди, кошки и собаки также способны предугадывать, что произойдет.Домашние питомцы часто начинают вести себя по-другому, общаясь с другим животным, здоровье которого оставляет мало шансов на счастливую долгую жизнь. Точно так же они считывают информацию со своего хозяина и других близких людей — больной человек по вполне понятным причинам испытывает стресс и тревогу.Если ваш питомец начал отказываться от еды, это очень опасный симптом. Всеми правдами и неправдами нужно уговорить любимца поесть — при длительном голодании, особенно “сухом”, когда животное отказывается даже пить воду, во внутренних органах могут произойти необратимые изменения. Попробуйте на время стать “подкаблучником” и предложить питомцу сразу несколько разных блюд.Когда на чаше весов жизнь того, кто вам дорог, глупо придерживаться строго установленного рациона и отказывать любимцу в поблажках. Если ваши попытки оказались безрезультатными, не раздумывая, несите животное к ветеринару. Ждать, что все само собой наладится, в такой ситуации как минимум безответственно.Важно дать любимцу все ваше внимание и обеспечить ему максимальный комфорт. Не исключено, что вам придется даже отпроситься с работы на пару дней. Кроме шуток, в таком состоянии животное нельзя оставлять в одиночестве. Отложите все запланированные медицинские процедуры. Для животного это и так стресс, а в сочетании с и без того подавленным состоянием стресс многократно усилится. Это не касается тех случаев, когда кошка или собака отказываются есть.Зоопсихологи не советуют брать в дом новое животное сразу после смерти прежнего питомца — домашней “стае” нужно время, чтобы сориентироваться в сложившейся обстановке и приспособиться к новым обстоятельствам. Появление новичка станет стрессом для старожилов. Однако с этим кото- и собаковладельцы готовы поспорить: принося домой котенка или щенка, они нередко замечают, что переживающий барбос или мурзик отвлекаются от своего горя, начинают опекать малыша и в результате быстрее приходят в себя после потери.

Источник: http://2planeta.ru/news/zhivotnye_iskrenne_gorjujut/2019-12-05-81426