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Военные истории. Его казнили, а он смеялся врагам в лицо

18:00. 5 декабря 2019 178 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Без предательства действительно вряд ли обошлось.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4776590.html

Метки: война, войска, история, подвиг, предательство, фашизм, финляндия

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