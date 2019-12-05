Таблетки к пенсии, Игры патриотов, Воспитать Тимати // Что случилось? #8

В этом выпуске:

- Россия и Украина договорились об совместной прокачке нефти;

- Мать Тимати займется образованием;

- Мусорная реформа проваливается;

- Получил пенсию, купи таблетки. Почта России открывает в своих отделениях первые аптеки;

- Несмотря на рапорты Орешкина и Росстата, ситуация в российской промышленности резко ухудшается;

- Бизнесмен Пригожин возглавил попечительский совет новой медиагруппы “Патриот”;

- Общенациональная забастовка во Франции обещает стать крупнейшей за последние годы;

- Германия высылает двух сотрудников российского посольства;

- В США арестованы пять человек, в том числе гражданин России, пытавшиеся, как кажется следствию, в обход санкций вывезти американскую турбину;

- Китайская Хуавей тем временем полностью отказалась от американских комплектующих;

- Трамп из Лондона испортил рождественское настроение биржам, заявив, что сделки с Китаем может не быть до президентских выборов;

Президент Ирана Рухани призвал к освобождению всех невиновных и безоружных участников недавних демонстраций против повышения цен на бензин, которые были задержаны полицией;

- Ким Чен Ын опять взнуздал белого коня и во второй раз поехал на священную гору Пэкту.









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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bdn10V1OovA