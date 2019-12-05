Таблетки к пенсии, Игры патриотов, Воспитать Тимати // Что случилось? #8
В этом выпуске:
- Россия и Украина договорились об совместной прокачке нефти;
- Мать Тимати займется образованием;
- Мусорная реформа проваливается;
- Получил пенсию, купи таблетки. Почта России открывает в своих отделениях первые аптеки;
- Несмотря на рапорты Орешкина и Росстата, ситуация в российской промышленности резко ухудшается;
- Бизнесмен Пригожин возглавил попечительский совет новой медиагруппы “Патриот”;
- Общенациональная забастовка во Франции обещает стать крупнейшей за последние годы;
- Германия высылает двух сотрудников российского посольства;
- В США арестованы пять человек, в том числе гражданин России, пытавшиеся, как кажется следствию, в обход санкций вывезти американскую турбину;
- Китайская Хуавей тем временем полностью отказалась от американских комплектующих;
- Трамп из Лондона испортил рождественское настроение биржам, заявив, что сделки с Китаем может не быть до президентских выборов;
Президент Ирана Рухани призвал к освобождению всех невиновных и безоружных участников недавних демонстраций против повышения цен на бензин, которые были задержаны полицией;
- Ким Чен Ын опять взнуздал белого коня и во второй раз поехал на священную гору Пэкту.
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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось