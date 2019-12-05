Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2019
- 14:53 В ЛНР прибыл 94-й гуманитарный конвой МЧС РФ.
- 14:07 Противник наращивает обстрелы — экстренное заявление Армии ДНР.
- 05:14 На Донбассе пропали военные ВСУ и выявлена тысяча «зомби» (ВИДЕО).
- Вчера 23:10 ВСУ готовят провокацию накануне «нормандской встречи» — заявление Армии ДНР.
- Вчера 21:14 ВСУ нанесли удар, погиб защитник Донбасса — экстренное заявление Армии ДНР.
- Вчера 20:27 Гибель украинских диверсантов под Старой Ласпой.
В ЛНР прибыл 94-й гуманитарный конвой МЧС РФ
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Противник наращивает обстрелы — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Несмотря на попытки мирового сообщества нормализировать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, противник продолжает дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей Республики.
Так, сегодня боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия по н. п. Зайцево.
Под обстрел попал район, где в соответствии с предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса» проводились ремонтно-восстановительные работы.
Таким образом, несмотря на согласованный сторонами переговоров режим перемирия, ВСУ целенаправленно ведут обстрелы по жизненно важным объектам инфраструктуры.
По счастливой случайности жертв среди сотрудников компании удалось избежать. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Мы призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировать факт обстрела и оказать влияние на вооруженные формирования Украины с целью принуждения их к соблюдению устойчивого режима прекращения огня».
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На Донбассе пропали военные ВСУ и выявлена тысяча «зомби» (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
Украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории.
Так, в районе н. п. Попасная зафиксировано размещение одной БМП-1, принадлежащей 72-й бригаде ВСУ. На обращения жителей населенного пункта о помощи командование бригады никаких действий не предпринимает, чем подвергает жизни граждан опасности.
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Командиры бригад ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжают скрывать факты нарушения воинской дисциплины и дезертирства.
Так, по информации нашего источника в штабе 59-й омпбр ВСУ, в ходе проверки комиссией штаба ОТГ «Север» сотрудниками ВСП подразделений бригады выявлено пять ранее скрытых случаев оставления военнослужащими мест дислокации, три из них с оружием.
Местонахождение дезертиров до сих пор неизвестно. По фактам самовольного оставления части военнослужащими проводятся расследования.
Тысяча «зомби»
В рамках проводимого с 20 ноября медицинского освидетельствования военнослужащих ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» на предмет выявления лиц, употребляющих алкоголь и наркотические вещества, предварительно установлено, что более полутора тысяч военнослужащих склонны к алкоголизму и более тысячи употребляют наркотики.
Первое место по количеству алкоголиков и наркоманов поделили между собой 46-я и 72-я бригады ВСУ, самое критическое состояние дел в 46-й бригаде, которой до сих пор пытается управлять Котенко. В подразделениях бригады выявлено более 450 регулярно употребляющих алкоголь военнослужащих и 180 наркоманов.
Отмечу, что медицинская комиссия, согласно плану, должна закончить работу и представить в штаб «ООС» акты проверки не позднее 15 декабря.
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Кроме того, в подразделениях 46-й бригады продолжаются следственные мероприятия по установлению виновных лиц, причастных к утрате оружия и боеприпасов.
В населенном пункте Нижнетеплое Службой безопасности Украины выявлена налаженная военнослужащими бригады сеть поставок оружия и боеприпасов представителям националистических формирований через подставных гражданских лиц.
От нашего осведомленного источника в 46-й бригаде нам стало известно, что в ходе проведения разбирательства задержаны трое военнослужащих, в том числе заместитель по вооружению одного из батальонов.
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ВСУ готовят провокацию накануне «нормандской встречи» — заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинское военное командование из числа сторонников экс-президента Украины П.Порошенко не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в зоне “ООС” и сорвать мирный процесс урегулирования конфликта. После провальной попытки спецподразделений СБУ провести диверсию вблизи линии боевого соприкосновения, командование ОТГ „Восток“ запланировало осуществить провокационный артиллерийский обстрел населенных пунктов Республики.
По имеющейся информации, накануне встречи „нормандского формата“ 9 декабря с целью дискредитации президента Украины в глазах мирового сообщества командование ВСУ планирует осуществить очередную провокацию с применением 122-мм артиллерийских агитационных снарядов.
По данным наших источников, районом для проведения диверсии будет выбран один из КПВВ в зоне ответственности ОТГ „Восток“, по которому будут выпущены артиллерийские снаряды с агитационными материалами, содержащими информацию о переходе оккупационных сил к активной фазе боевых действий в случае провала переговоров в Париже 9 декабря и требованием к мирному населению немедленно покинуть данный район. Для видеофиксации факта обстрела оккупанты будут использовать беспилотный летательный аппарат. А для ведения огня планируется использовать три самоходные артиллерийские установки.
По мнению сторонников экс-президента Украины, данной провокацией планируется вынудить нас на ответные действия и обвинить в срыве мирных инициатив по нормализации мирного урегулирования конфликта, что существенно снизит лимит доверия Зеленского перед мировыми лидерами.
Призываем международных наблюдателей повлиять на военно-политическое руководство Украины и предотвратить спланированную провокацию».
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ВСУ нанесли удар, погиб защитник Донбасса — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Противник не оставляет попыток вооруженных провокаций вдоль линии боевого соприкосновения, совершая обстрелы населенных пунктов Республики, тем самым игнорируя прямые указания штаба “ООС” о соблюдении режима прекращения огня и демонстрируя свою неподконтрольность командованию.
Так, сегодня боевики 1-го батальона 92 отдельной механизированной бригады со стороны н. п. Авдеевка осуществили обстрел населенного пункта Крутая Балка. По имеющейся у нас информации, обстрел велся по инициативе командира батальона Бородина, который, вопреки указаниям командира бригады Кокорева, нарушил режим прекращения огня и открыл огонь по населенному пункту.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил ранение, несовместимое с жизнью, защитник Республики.
Призываем ОБСЕ и другие международные организации остановить террор украинских карателей и оказать давление на официальный Киев, провести тщательное разбирательство по факту случившегося и наказать виновных. Отмечаем, что факт гибели военнослужащего Народной милиции свидетельствует о том, что преступные действия украинской стороны идут вразрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе».
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Гибель украинских диверсантов под Старой Ласпой
Последствия недавней истории с гибелью двух полковников СБУ в районе Старой Ласпы.
На первом фото, труп убитого полковника "Альфы" СБУ Каплунова, который бойцы ДНР утащили к себе. Труп полковника СБУ Волочаева украинские террористы пытавшиеся проникнуть на территорию ДНР утащили с собой.
«30 ноября 2019 года погибли двое сотрудников СБУ: полковник Волочаев и полковник Каплунов. Задачей группы был захват одной из ключевых позиций сил ДНР. При заходе диверсионной группы на территорию Республики, деятельность ДРГ была выявлена Народной Милицией. При отступлении полковник Каплунов подорвался и скончался на месте, а полковник Волочаев, осуществляя попытку эвакуации тела, также подорвался на мине»
Ниже, фото украинской группы, члены которой пытались проникнуть на территорию ДНР и с которыми работали покойники.
Генерал-лейтанант Александр Устименко, начальник центра специальных операций.
Непосредственный организатор террористической деятельности на территории ДНР.
А это место последнего причала "героев Украины".
Официальный брифинг УНМ ДНР и МГБ ДНР по этой истории с демонстрацией трофеев.
Еще немного фото здесь https://dan-news.info/defence/mgb-soobshhilo-o-gibeli-na-linii-soprikosnoveniya-dvux-polkovnikov-specnaza-sbu.html
https://vk.com/wall192947788_212482 – цинк
Напомню, что украинские террористы пытались проникнуть на территорию ДНР уже не при Порошенко, а при Зеленском, который "жаждет мира". Но об этом в другом материале. Пока же Зеленский присвоил https://www.president.gov.ua/documents/8772019-30785 обоим покойникам звания Героя Украины.
Стоит отметить, что часть украинских СМИ пишет о том, что они были подполковниками, но в указе Зеленского они указаны как полковники.
Волочаева уже закопали.
Труп Каплунова ожидает передачи родственникам для похорон.
UPD: "Джокер ДНР" публикует подробности на тему данной террористической группы.
Донецкие солдатики недавно успешно ликвидировали двух полковников «Альфы», остальных повергли в бегство, и это прекрасно. Я расскажу вам предысторию этих непростых отношений.
В ночь с 16 на 17 мая этого года, эта группа украинских солдатиков «Альфа» в том же составе, проникли в тыл позиций донецких солдатиков около села Сосновское. На развилке сельской дороги, в тылу взводного опорного пункта, эта группа установила взрывчатку. Они ждали командира донецких солдатиков, который должен был приехать туда. Но в этот день командир не приехал. Поэтому днём 17 мая эта группа решила убить простых донецких солдатиков и записать всё на видео беспилотника «DJI Phamtom 4 Pro».
После этого, донецкие солдатики пообещали отомстить за гибель своих ребят. Они обратились ко мне за помощью, и я показал им, где эта группа будет работать дальше. В августе был бой с этой группой, но группа сумела уйти. Но в этот раз, группа работала в другом секторе, и мне стало об этом известно. Я предупредил донецких солдатиков, и они отработали. Я когда-то говорил, что мои шпионы есть везде, даже в рядах «Альфы» и в руководстве СБУ. На самом деле, эту группу отправили на это задание по моей просьбе. Ах-ха-ха-ха-ха…
Месть должна реализовываться. Это и есть основой мироздания.
Эта группа одна из самых подготовленных среди украинских солдатиков. Численность обычно 14-15 человек. На позиции выезжают на двух-трёх пикапах с наступлением темноты. Перед началом работы всегда используют беспилотник с прибором ночного видения для разведки. Также, используя американское оборудование, проверяют эфир всех радиочастот.
Оператор БПЛА.
Далее, я покажу где они обычно собираются в том районе и точки от куда они выдвигаются, основную и запасную. Также покажу вам оператора того самого беспилотника. Ах-ха-ха-ха-ха…
Место сбора в районе села Сосновское.
Перввая точка выхода и маршрут.
Запасная точка выхода и запасной маршрут.
Судя по всему этих мудаков давно пасли. Жалко что только двоих, но 2 полковника за раз тоже неплохо.
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