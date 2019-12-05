Сводки от ополчения Новороссии 05 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории.

Так, в районе н. п. Попасная зафиксировано размещение одной БМП-1, принадлежащей 72-й бригаде ВСУ. На обращения жителей населенного пункта о помощи командование бригады никаких действий не предпринимает, чем подвергает жизни граждан опасности.

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Командиры бригад ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжают скрывать факты нарушения воинской дисциплины и дезертирства.

Так, по информации нашего источника в штабе 59-й омпбр ВСУ, в ходе проверки комиссией штаба ОТГ «Север» сотрудниками ВСП подразделений бригады выявлено пять ранее скрытых случаев оставления военнослужащими мест дислокации, три из них с оружием.

Местонахождение дезертиров до сих пор неизвестно. По фактам самовольного оставления части военнослужащими проводятся расследования.

Тысяча «зомби»

В рамках проводимого с 20 ноября медицинского освидетельствования военнослужащих ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» на предмет выявления лиц, употребляющих алкоголь и наркотические вещества, предварительно установлено, что более полутора тысяч военнослужащих склонны к алкоголизму и более тысячи употребляют наркотики.

Первое место по количеству алкоголиков и наркоманов поделили между собой 46-я и 72-я бригады ВСУ, самое критическое состояние дел в 46-й бригаде, которой до сих пор пытается управлять Котенко. В подразделениях бригады выявлено более 450 регулярно употребляющих алкоголь военнослужащих и 180 наркоманов.

Отмечу, что медицинская комиссия, согласно плану, должна закончить работу и представить в штаб «ООС» акты проверки не позднее 15 декабря.

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Кроме того, в подразделениях 46-й бригады продолжаются следственные мероприятия по установлению виновных лиц, причастных к утрате оружия и боеприпасов.

В населенном пункте Нижнетеплое Службой безопасности Украины выявлена налаженная военнослужащими бригады сеть поставок оружия и боеприпасов представителям националистических формирований через подставных гражданских лиц.

От нашего осведомленного источника в 46-й бригаде нам стало известно, что в ходе проведения разбирательства задержаны трое военнослужащих, в том числе заместитель по вооружению одного из батальонов.

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