Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 декабря 2019

Белый дом рассматривает вариант отправки 14 000 военных на Ближний Восток с целью «противостояния» Ирану, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрация Дональда Трампа.

Чиновники утверждают, что президент США должен принять решение по этому вопросу уже в этом месяце. Официальные лица рассказали, что, помимо солдат и офицеров, на Ближний Восток также отправят десятки боевых кораблей и иную военную технику.

Они уточнили, что Трамп «уверен в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран».

Недавно Вашингтон обвинил Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. В Исламской Республике это опровергают. Затем глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток в связи с ударом по Saudi Aramco (Арабско-Американская нефтяная компания Saudi Arabian Oil Company /ранее Arabian-American Oil Company/ — саудовская национальная нефтяная компания. Крупнейшая нефтяная компания мира).

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