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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 декабря 2019

10:18. 5 декабря 2019 248 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Пилоты ВКС РФ расширили зону воздушного патрулирования в Сирии

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО)

По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) нанесли новый ракетный удар по жилому дому в населённом пункте Вахиди к югу от города Алеппо.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В результате разрыва боевой части ракеты был разрушен жилой дом, погибли маленькие дети, также были ранены мать и двое братьев погибших.

Банды в подконтрольной Туркам зоне деэскалации Идлиб продолжают атаки на линии соприкосновения и обстрелы населённых пунктов, расположенных в зоне действия их артиллерии, миномётов и РСЗО.

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* запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка

По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна
По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна
По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна
По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна
По Алеппо нанесён ракетный удар (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новая война? США готовятся отправить войска для «противостояния» Ирану

Новая война? США готовятся отправить войска для «противостояния» Ирану | Русская весна

Белый дом рассматривает вариант отправки 14 000 военных на Ближний Восток с целью «противостояния» Ирану, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрация Дональда Трампа. 

Чиновники утверждают, что президент США должен принять решение по этому вопросу уже в этом месяце. Официальные лица рассказали, что, помимо солдат и офицеров, на Ближний Восток также отправят десятки боевых кораблей и иную военную технику.

Они уточнили, что Трамп «уверен в необходимости противостоять угрозе, которую представляет Тегеран».

Недавно Вашингтон обвинил Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. В Исламской Республике это опровергают. Затем глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительного воинского контингента на Ближний Восток в связи с ударом по Saudi Aramco (Арабско-Американская нефтяная компания Saudi Arabian Oil Company /ранее Arabian-American Oil Company/ — саудовская национальная нефтяная компания. Крупнейшая нефтяная компания мира). 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Хэллоуин в Сирии! Праздник Святой Варвары, который отмечают как христиане так и мусульмане


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Метки: главное, компиляция

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