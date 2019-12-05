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Сергей Солнцев. Западная цивилизация без иллюзий

23:35. 5 декабря 2019 209 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Специалист по системному анализу Сергей Солнцев рассказывает об особенностях мышления и восприятия человека, как их используют для обмана. Почему социальные игры всегда основаны на иллюзиях, почему ложь возможна только в обществах с доверием. Как атомизация ведёт к серьёзному многоплановому кризису, итогом которого будет исчезновение капитализма в его нынешнем виде. Всегда ли прогресс - это хорошо, как цифровые технологии открывают безграничные возможности для манипуляции. Почему ложь в капитализме гораздо более мощная сила, чем знание.

Источник: https://youtu.be/T0ux-rljHpY

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