И всё-таки скажу пару слов о законе про семейное насилие. Уж извините.

Я проект прочитал. И обалдел с самого начала. Вот от какой фразы:

«семейно-бытовое насилие — умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления»

Наказанием служат — отлучение от семьи, лишение собственности, ограничение прав и свобод разного толка. Да, кстати и возможность примирения закрывается, ибо одно из наказаний — запрет на общение.

То есть проектом предлагается ввести в России особую группу заранее виноватых людей — семейных. И для них особые наказания! За то, что преступлением и проступком не является!

Ведь что есть сейчас? Есть уголовное, есть административное законодательство. Все возможные прегрешения прописаны.

И в этих прегрешениях есть и удар сковородой по голове, и избиение жены пьяным мужем, и словесные оскорбления и угрозы, и выпоротый ремнём ребёнок, и секс с собственной женой вопреки её воле. Всё там есть, только бери и применяй.

Но нам предлагают некое туманное «семейно-бытовое насилие». В чём оно будет заключаться? «Вынеси мусор»? «Делай уроки»? «Ты не пойдёшь на тусовку, пока не выполнишь домашку»? «Я не могу купить тебе эту шубу, у нас нет денег»? «Жалею, что женился (вышла замуж)»? «Ты мне всю жизнь испортил, я еду к маме»? «Я не буду брать кредит, чтобы купить тебе автомобиль»?

Везде угрозы психического страдания или имущественного вреда.

То есть мы получаем некий неопределенный инструмент, позволяющий кошмарить семью на основании предположений и допущений третьих лиц. А уж как у нас даже с существующим инструментарием создаются уголовные дела, отбираются из семей опекой дети и рушатся судьбы — мы все прекрасно знаем.

Но вишенка на торте — для введения всей этой машины неправосудия в дело не требуется заявление побитой женщины или униженного ребёнка (ситуацию побитого или униженного мужчины оставим за скобками, у нас такие в суд не идут, а напиваются с друзьями или вешаются в гараже). Всё это можно запустить… по заявлению третьих лиц. Соседей. Прохожих. Кого угодно.

И опять повторюсь — чтобы вызвать полицию, когда за стенкой муж бьёт жену или ребёнок просит «спасите-помогите» не нужен этот закон. Даже жопу от дивана не надо отрывать, надо позвонить в полицию. Да, и ещё надо, чтобы полиция реагировала на такие звонки (как она и обязана). То есть требуется соблюдение имеющихся законов, а не принятие странных новых.

Идём далее.

Надо понимать, что законы у нас принимаются не с целью защиты отдельных людей, а с целью удобства государства. При этом данное удобство может совпадать с интересами отдельных групп людей. В данном случае выгодоприобретателем являются: ЛГБТ-сообщество (у нас оно враждебно традиционной семье, поскольку не имеет права на создание своей — блин, может лучше позволить им это, чем уничтожить институт семьи вообще?), феминистки радикального толка (а других почти нет), по той же причине — неприязнь к традиционной семье, люди с саморазрушительным стремлением жить в семье с врагом — и иметь возможность его шантажировать, и люди со склонностью к деструкции в чистом виде (разрушим всё до основания, создадим новый дивный мир).

Интересам семьи — нормальной семьи, где люди неизбежно ссорятся, ругаются, но не убивают друг друга, умеют и прощать, и мириться — данный законопроект никак не служит.

Ну и последнее.

Как-то, будучи молодым и глупым, я возмущённо спросил: "Почему гнусных насильников не приговаривают непременно к смертной казни? " На что получил ответ, немного прочистивший юные мозги: «Потому что тогда насильники будут убивать свои жертвы в любом случае».

Это, увы, так. В определённый момент суровость наказания провоцирует на большие преступления.

Ну вот представьте.

Ссора. Жена лепит оплеуху мужу. Муж даёт затрещину жене.

Жена торжествующе говорит (а возможно муж сам это понимает):

— Всё, конец тебе, свинья! По новому закону пойдёшь! Выгоню тебя на улицу, дом и имущество мне. Ко мне и детям даже приблизиться не сможешь! Ну ещё и лет пять получишь за избиение!

Муж смотрит на жену и думает:

"Влип я. А ведь если бы убил в состоянии аффекта — отсидел бы года три-четыре и вышел по УДО… Стоп! А ведь это идея… "

И берёт чугунную сковороду.

Так вы по-прежнему уверены, что это закон будет кого-то защищать? Мужей, жён, детей?

Святая простота…

Ну а про то, что умные молодые люди, в первую очередь мужского пола, предпочтут в такой ситуации никак свои отношения не оформлять и детей не заводить — я полагаю, даже и говорить не стоит.

Так что закон этот нужен в первую очередь тем, чья цель — окончательное разрушение современной цивилизации и снижение численности населения до определённого Теми Кто Велит предела.

P.S. Для стран Азии и Африки у них найдутся свои методы. Вся надежда, что Китай выстоит и сохранит хотя бы память о нашей цивилизации.

Автор Сергей Лукьяненко

Источник: https://nstarikov.ru/sergej-lukjanenko-proektom-predlagaetsja-vvesti-v-rossii-osobuju-gruppu-zaranee-vinovatyh-ljudej-semejnyh-111041