Прокуратура РФ против фальсификаторов истории

В борьбе с фальсификаторами истории хороши все методы, которые позволяют выявить ложь и избавиться от нее. Одним из наиболее подлых и известных мифов, является ложь о причастности СССР к расстрелу двух десятков тысяч польских офицеров в Катыни и Медном.

Напомню, что в обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала ответственность за гибель поляков была возложена на нацистов, и с тех пор это решение суда никто не оспаривал и не отменял.

Юридически его не оспаривают, а в информационной сфере действуют так, будто решения Нюнрнберга не было.

Однако в последнее время у фальсификаторов истории появились серьезные проблемы. Как только разговор из сферы эмоций переходит в плоскость фактов, они не могут доказать ничего из своих многочисленных мифов!

Мы уже публиковали материалы на эту тему: «Правда о Катыни» и «Правда о Катыни — продолжение».

Вокруг захоронения в Медном ложь ещё масштабней. Тут «полузащитники прав человека» из общества «Мемориал» говорят о якобы существующем захоронении более чем 6000 польских офицеров. При этом при эксгумации по бедренным костям было обнаружено останков всего 243 человека. Черепов же нашли всего 226 (из них с огнестрельными повреждениями — 163). Но поляки по этим костям «идентифицировали» 6296 (!) имен, там якобы расстрелянных. Как – не спрашивайте. Ответа не будет. Когда надо очернить Сталина и СССР, имея 226 черепов, можно идентифицировать 6296 человек.

Как в Медном установили более шести тысяч именных табличек, тогда как по личным жетонам идентифицированы всего 16 человек поляков?

Если вы задаете этот вопрос «полузащитникам», в ответ услышите что-то невнятное, оскорбления и ярлыки. Спрашиваете, как можно имея 226 черепов и других останков ещё меньшего числа людей, можно установить наличие здесь 6296 человек, как установлены их имена – вы сталинист, вы за репрессии, вы исчадие рода человеческого.

И вот Тверская прокуратура подключилась к процессу установления исторической истины.

Дело в том, что на стене Тверского государственного медицинского университета висит «трогательная» мемориальная табличка в память о расстрелянных поляках. Мол в этих стенах, в этом университете «сталинские палачи» расстреливали несчастных польских офицеров.

Но вот незадача. Оказалось, что табличка эта не только установлена незаконно, но она ещё и лживая!

«Как гласит общеизвестная версия, появившаяся при Горбачеве в подвале медицинского университета расстреливали поляков, однако весомых доказательств тому до сих пор не представлено. А вот опровержений, подтверждённых официальными документами, с каждым разом всё больше и больше. В прокуратуре также не нашли доказательств того, что поляков—узников Осташковского лагеря расстреливали в здании на улице Советская, 4… Ранее этим вопросом занималась Главная военная прокуратура Российской Федерации. Итоги этого расследования в 2010—2012 годах подытожил Минюст в своих Меморандумах, направленных в ЕСПЧ. В них фигурируют всего 16 поляков обнаруженных при эксгумациях в Медном в 1991 году. Таким образом, в прокуратуре Центрального района Твери подтвердили позицию Главной военной прокуратуры, что весной 1940 года в Калинине в здании, где сейчас располагается медицинский университет, никто не расстреливал тысячи поляков. Как следствие, установка мемориальной таблички нарушает федеральное законодательство». Источник

Вот Прокуратура и потребовала убрать данную табличку со стен здания.

И правильно сделала.

Борьба за историческую правду, как в масштабах всей страны, так и в масштабах Тверской области ещё только начинается!

Материалы по теме Катыни и «Медного»:

Источник: https://nstarikov.ru/prokuratura-rf-protiv-falsifikatorov-istorii-111073