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Правосудие не для всех

17:38. 5 декабря 2019 65 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о российской судебной системе. К чему приводит изменение судебного законодательства? И, кому это выгодно?..

Источник: https://youtu.be/GnjnymBZvxY

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Правосудие не для всех
Адвокат, кандидат экономических наук Евгений Именитов о российской судебной системе. К чему приводит изменение судебного законодательства? И, кому это выгодно?..

4 Комментария » Оставить комментарий


  • 23369 15572
    Ликвидатор 5 декабря 2019 в 18:20

    Из чата:
    “Срочно передать ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!! В Питере скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось,что все дети стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами. Реакция была настолько серьёзной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В данный момент полиция ведёт разбирательство по делу, однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Удалось выяснить то, что все лекарства, в результате приёма которых погибли дети, были завезены в нашу страну контрабадным способом и являются опасной подделкой. ВНИМАНИЕ!!!! Перечень лекарственных средств, которые ни в коем случае нельзя давать детям: АМОКСИЦИЛЛИН, КАПЕСУЛА, ИБУПРОФЕН СУСПЕНЗИЯ, АЛКЛОФЕНАК, СУМАМЕД, ИНГАЛИПТ, АНТИСЕПТ, ИНФЛЮЦИД, ДЕТСКИЙ ПАНАДОЛ, САНАСОЛ. Постарайтесь ограничинить применение вашими детьми вышеуказанных препаратов, как минимум, месяц- пока вся продукция не будет изъята из аптек. РАСПРОСТРАНИТЕ ВСЕМ, У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ, СРОЧНО!!!”

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    -1
    • 23369 15572
      ЛиквидаторЛиквидатор 5 декабря 2019 в 18:20

      Майя Юрьева
      Это не фейк, но инфа с бородой. Такое происходит с 2014 года когда в законе появилась дырка, специально оставленная для контрабандистов и фальсификаторов. Как понимаю я, и будет продолжаться, потому как альтернативы нет. Создан информационный вакуум, по этим фактам.
      Будьте бдительны. И все.

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    • 11378 1060
      ХОХОЛЛиквидатор 5 декабря 2019 в 18:28

      Аж 12 детей.
      Это на многомиллионный Питер.
      Это что привезли аж 12 фальшивых ампул с лекарством.
      Это просто колоссаль…

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      -1
  • 23369 15572
    Ликвидатор 5 декабря 2019 в 18:22

    на самом деле – просто бейтар в судах. В больницах. в МВД. в генштабе. В Кремле…

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