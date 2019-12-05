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Почему СССР так быстро восстановился после войны: никаких чудес, кроме Сталина…

18:00. 5 декабря 2019 167 просмотров 15 коммент. Опубликовал:
Источник: InfoRUSS

По результатам Войны в СССР было потеряно 30% национального богатства. 27 млн. человеческих жизней. Буржуазные специалисты в официальном прогнозе пришли к выводу, что хозяйство СССР сможет достигнуть довоенного уровеня лишь к 1965 г., и только в том случае, если будет взят иностранный кредит. Мы вышли на этот уровень в 1948 г., без чужой помощи, благодаря государственному регулированию экономики и самоотверженности советских людей

Закон о четвертом пятилетнем плане развития народного хозяйства (1946 – 1950 гг.) был утвержден Верховным Советом СССР в начале 1946 г. Он предусматривал восстановление разрушенных войной регионов страны, значительного превышения довоенного уровня развития промышленности и сельского хозяйства, роста благосостояния советского народа.

Рабочие коллективы страны развернули Всесоюзное социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение четвертого пятилетнего плана. Сотни тысяч рабочих взяли индивидуальные паны.

Началось движение за скоростные методы работы по инициативе московского токаря Павла Быкова и ленинградского токаря Генриха Борткевича.

 

Комсомол объявил шефство по восстановлению 15 старейших городов, крупнейших строек первых пятилеток, шахт Донбасса. На помощь Белоруссии, Молдавии и Украине съехались люди со всего СССР. Увеличилось и количество строительной техники. Все это стало значительным фактором, определившим рост производительности труда в стране, и в первую очередь, в промышленности, где индекс роста производительности труда показывал увеличение в среднем на 10% за год.

Среднегодовые темпы роста экономики четвертой пятилетки достигли 14,6%. Четвертый пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца.

Ключевую роль сыграло преобразование значительной части оборонного промышленного комплекса в производство мирного характера. В 1946 году заводы, выпускавшие ранее различные виды вооружения и боеприпасы, в срочном порядке должны были диверсифицировать свою продукцию, добавив десятки новых направлений производства.

За счет сокращения военных расходов (в 1,9 раза) были значительно увеличены капитальные вложения и ввод в действие основных фондов. За пять лет были восстановлены или построены более 6 тысяч промышленных предприятий, почти столько, сколько за первые две пятилетки. Валовая продукция промышленности в 1950 г. превысила довоенный уровень на 73% (по плану на 48%).

Главное внимание обращалось на широкое использование научно-технического прогресса. Число научных учреждений возросло в 1950 г. по сравнению с 1940 г. на 40%. Быстрее всего росло машиностроение, химия, производство электроэнергии: производство экскаваторов возросло – в 12,9 раза, ткацких станков – в 7,25 раза, прокатного оборудования – в 6,5 раза, электродвигателей переменного тока — 3,7 раза, комбайнов зерноуборочных — в 3,7 раза, тракторов — 3,5 раза, кузнечнопрессовых машин – в 2,4 раза, турбин – в 2,25 раза, химического волокна и нитей – в 2,2 раза, электроэнергии на 88%. Началось строительство двух гидроэлектростанций на Волге.

С 1946 г. были развернуты работы, связанные с атомной энергетикой и ядерным оружием. Всего через год после окончания войны произошел пуск первого на континенте атомного реактора для научных целей, а в 1949 г. первое исптыание советской атомной бомбы.

Также одновременно были развернуты работы, связанные с ракетной техникой; с автоматизацией производственных процессов (в 1946 г. пущена первая автоматическая линия, в 1948 г. автоматизировано управление 25 крупнейших ГЭС, в 1950 г. введен первый в мире автоматический завод автомобильных поршней); с использованием ЭВМ (в 1950 г. создана первая ЭВМ).

Почему СССР так быстро восстановился после войны: никаких чудес, кроме Сталина...

Значительно повысилось народное благосостояние. Этому способствовал быстрый рост национального дохода (в 2 раза по сравнению с 1945 г. и в 1,6 раз по сравнению с довоенным 1940 г. Реальные доходы на душу населения увеличились в 1950 г. против довоенного уровня на 34%. Реальная заработная плата рабочих и служащих на 26%; из общественных фондов потребления население получило выплат и льгот почти в 3 раза больше, чем в 1940 г.

За 1946—1950 гг. был введен 201 млн. м2 жилья, что почти столько же, сколько за все довоенные пятилетки вместе. Государство и колхозы ввели 18540 школ, а детских садов только за счет государства введено 102 тысяч мест. Число студентов вузов в 1950 г. по сравнению с 1940 г. возросло на 50%, врачей на 50%, и продолжало расти в советское время, а детская смертность снизилась более чем в 2 раза (в 1940 г. – 180 смертей на 1000 детей; в 1950 г. – 81 смертей на 1000 детей) и была самой низкой в мире до конца 80-х годов.

В сельском хозяйстве сначала не удалось добиться таких же значительных успехов. Свою лепту внесли погодные условия и не столь высокий довоенный уровень сельскохозяйственного производства. Посевные площади в стране в 1945 г. сократились на одну четверть по сравнению с 1940 г. Государство заготовило в 1945 г. зерна, мяса и хлопка в 2 раза меньше. Молока — почти в 3 раза меньше, чем в 1940 г. В связи с этим в четвертую пятилетку было проведено укрупнение колхозов, началась стабильная поставка сельхозтехники. Поэтому, уже к концу пятой пятилетки уровень механизации основных сельскохозяйственных работ в колхозах стремился к 100%, а именно: вспашка до 98-99%, посев разных культур до 95-98%, уборка до 83%.

 

Технологическая оснащенность и активная работа позволила уже к концу 1947 года отменить карточную систему распределения продуктов. В тоже время началось планомерное снижение цен на продукты питания и общего потребления. За пятилетие цены на основные продукты питания в СССР снизились в 2-2,5 раза, в то время как в крупнейших капиталистических странах: США, Англии, Франции — возросли, в Англии и Франции в 2 и больше раз. Была проведена денежная реформа. Все это улучшало жизнь, повышало уверенность населения в завтрашнем дне.

Таким образом, в СССР за одну пятилетку в условиях жесткого военного военно-политического противостояния с богатейшими капиталистическими державами мира, без какой-либо внешней помощи были решены 3 социально-экономические задачи:

1. В 1948 г, за 2,5 года восстановлен довоенный хозяйственный уровень страны. Для сравнения, после гражданской войны довоенный уровень 1913 г. Царской России был восстановлен за 6 лет.

2. Обеспечен устойчивый рост благосостояния населения, всестороннего развития людей.

3. Совершен экономический рывок в будущее, «в космос».

Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-sssr-tak-bystro-vosstanovilsja-posle-vojny-nikakih-chudes-krome-stalina-111024

Метки: чит.клуб

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11378 1060
    ХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:07

    Во ржака.
    Америка ездила на авто похжих на корабли и саполёты с движками по 8 литров.
    Причём простые работяги
    А процветал нищий СССР по старикову.
    При этом 1945-1949 снова ГОЛОД.
    Люди с голоду умирали а СССР процветал.
    А Америка загибалась в своих кабриолетах ))

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    • 2451 1559
      чужойХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:18

      Не процветал а восстановил хозяйство после тяжелейшей войны за 5 лет.
      Комсомол объявил шефство по восстановлению шахт Донбасса. На помощь Белоруссии, Молдавии и Украине съехались люди со всего СССР.
      У вас к этому ненависть ?

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      2
      • 11378 1060
        ХОХОЛчужой 5 декабря 2019 в 18:24

        У меня Нет ненависти я смеюсь.
        С Вас и Старикова который Вас оболванивает))
        Ведь если страна ПОБЕДИЛА то у неё нет проблем и ПОБЕЖДЁННЫЕ вкалывают на её благо.
        Получается победители Молдавия и Беларусь а побеждённый комсомол который ИХ восстанавливал.
        Ну и умирающие от голова ветераны ВОВ.
        У Вас к этому обожествление?

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      • 6044 5521
        strelezчужой 5 декабря 2019 в 18:26

        У него ко всему ненависть, что хоть чуть-чуть содержит положительной информации о СССР и русских.

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        1
    • 4333 3580
      Алекс СневарХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:28

      Что, по пиндостану так же, как и по СССР потопталась вся европейская армада, или таки на войне они не хило приподнялись? Дай догадаюсь, наверное, в СГА вторглись злобные эскимосы и расхреначили к чертовой матери все заводы, фабрики и пароходы, а заодно и весь гешефт скомуниздили. Ржать надобно в стойле, дабы не пугать людев нечеловеческими звуками.

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      2
      • 11378 1060
        ХОХОЛАлекс Сневар 5 декабря 2019 в 18:31

        А кто мешал Вашему Сталинидзе ударить Гитлеру в СПИНУ когда он застрял во Франции а не вылизывать ему зад?
        СССР в это время по танкам Гитлера превосходил в 15 раз.
        Ну итд.
        Короче Вы со стариковым конечно невсраЦЦа победители.
        Я ПРОИГРАВШИЙ.
        Скачите без меня.
        У меня всю родню или убили немцы или замучали свои.

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        -1
        • 4333 3580
          Алекс СневарХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:37

          Всю родню, говоришь убили, ну ну, а как же ты жив?

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          • 11378 1060
            ХОХОЛАлекс Сневар 5 декабря 2019 в 18:42

            А потому что бабка выжила единственная из 13 детей в гражданскую а мать единственная из трёх в ВОВ.
            А у тебя вся семья в это время процветала?
            Это Вы кем были?
            Когда эти УЖАСЫ Стариковы называют ПРОЦВЕТАНИЕМ это чтоб ВАС снова отправить на убой.
            Не понимаешь?
            Ну и АМИНЬ.

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          • 4333 3580
            Алекс СневарХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:57

            Угадал, именно вся семья процветала и в Первую, и в Гражданскую, и в Отечественную, ибо мужчины служили Родине, Родина отвечала тем же, а на убой отправляли твою родню, знать, по твоей же логике, как самых никчемных, на утилизацию, тогда и хрен с ними.

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          • 1789 1517
            прохожийАлекс Сневар 5 декабря 2019 в 19:06

            А он по анекдоту на свет появился : Тётя Сара, вы помните как 20 лет назад сделали аборт, а плод выбросили на помойку?
            - А откуда ты знаешь ,щенок?.
            - Здравствуй мамочка!
            Иначе никак.
            Отсутствие ума и совести- это диагноз, безнадёжный диагноз.

            В Советском Союзе Молдавия поставляла фрукты, овощи, коньяки и вина. Когда в 70-х году к знакомым евреям, с которыми все дружили одной кампанией, без разделения по национальному признаку, приехали погостить родственники из США , то они долго восхищались вкусом молдавских помидоров и огурцов, винами и фруктами, а уезжая уже из Москвы, долго прощались и явно грустили. Потом в 80-х один из попавшихся на удочку обмана, уехал в США, открыл там галерею и умер от остановки сердца в 50 лет.

            Теперь Молдавия стала донором органов для процветающего запада. А молдавские женщины или проститутками, или нянечками за слюнявыми стариками в солнечной Италии.

            Вместе с Россией все были силой, может быть и за счёт России. Того и добивались те, кто поднимал окраины попустительствуя местной “элитке “, в которой все как один, не считая Доги, были Милями Лотяну, ну как сейчас в молдавском парламенте.

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        • 4333 3580
          Алекс СневарХОХОЛ 5 декабря 2019 в 18:40

          И да, ты не проигравший, тебя просто нет, ты программа.

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        • 2451 1559
          чужойХОХОЛ 5 декабря 2019 в 19:09

          ХОХОЛ вы не обижайтесь. Алекс невыносимый характер имеет.
          Все на сайте вас ценят, и ждут.

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  • 3779 3237
    Мирослава 5 декабря 2019 в 18:52

    У моей бабушки Зинаиды Калиновны тоже умерли двое сыновей и муж, во время голода в Поволжье, там еще и эпидемии были.А так же она потеряла дочь-малютку, когда из Сталинграда бежала, детей спасая.И ничего, не катила бочку на Сталина.Так же, как и отец отца-дед.Я помню их спор с его сестрой-Катериной Григорьевной о белых булках, что при Хрущеве появились..Ну ребенком была.Но дед говорил ей, что булки-не главное.При чем, оказывается, на моего дедушку тоже писали в НКВД, но он сделал ход конем: быстро продал (или бросил) дом в пригороде Сталинграда и переехал в сам город-Сталинград, в Бекетовку и купил там себе житье..Спасся! А кто сидел и ждал, пока за ним придут и Берег ДОБРО-тому повезло меньше

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  • 6208 5422
    Валерий 5 декабря 2019 в 19:15

    Для полноты картины необходимо упомянуть о репарациях, которые получил СССР с проигравшей стороны и которые очень помогли быстро восстановить хозяйство.

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