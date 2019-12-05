Найден “Шарнхорст”
16:21. 5 декабря 2019 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В районе Фолклендских островов обнаружены останки немецкого крейсера "Шарнхорст", который был потоплен англичанами в 1914 году.
8 декабря как раз исполняется 105 лет со дня боя у Фолклендских островов, где погибли немецкие рейдеры "Шарнхорст" и "Гнейзенау" и сопровождавшие их легкие крейсера "Лейпциг" и "Нюрнберг".
Командующий немецкой эскадрой граф фон Шпее, который незадолго до своей гибели выиграл сражение у Коронеля.
Схема боя у Фолклендских островов.
Британская эскадра.
Британские линейные крейсера "Инвинсибл" и "Инфлексибл". Первый через 1,5 года погибнет в Ютландском сражении после детонации орудийных погребов главного калибра.
Немецкие броненонсные крейсера явно уступали английским линейным крейсерам и бой был по сути в одни ворота.
Гибель "Шарнхорста".
Кочегары крейсера "Нюрнберг" пытаются поддерживать максимальный ход, дабы удрать от англичан.
Британские крейсера догоняют.
Гибель легкого крейсера "Нюрнберг".
Британский крейсер "Кент" поднимает из воды выживших.
Гибель легкого крейсера "Лейпциг".
Немецкая версия "Погибаю, но не здаюсь".
Немецкая медаль в честь семейства фон Шпее. В бою вместе с адмиралом погибли 2 его сына.
Примечательно, что названный в честь Шпее карманный линкор в 1940 нашел свой конец в этом же регионе после боя у Ла-Платы.
В честь "Шарнхорста" в Третьей Рейхе назвали новый линейный крейсер, который англичане утопили в 1943 году в бою у мыса Нордкап.
Огромное количество фото на тему можно посмотреть вот здесь https://www.britishbattles.com/first-world-war/battle-of-the-falkland-islands/
Ну а ниже, последний причал флагманского корабля.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5475677.html