«Мог ли Сталин завидовать? » Загадка убийства Кирова

1 декабря 1934 года в коридоре Смольного был застрелен близкий друг Иосифа Сталина, председатель Ленинградского обкома Сергей Киров. Уже менее чем через месяц его убийцу Леонида Николаева казнили по решению суда. Точные мотивы преступления, в причастности к которому подозревали и самого вождя, так и остались загадкой. Убийство Кирова явилось одной из предпосылок Большого террора.

85 лет назад в морозном Ленинграде произошло событие, радикально повлиявшее на дальнейший ход истории и отмеченное острословами в популярной в 1930-е частушке: «Ах, огурчики да помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике! » Реальные причины выстрела в коридоре Смольного 1 декабря 1934 года до сих пор остаются загадкой для историков. Ряд исследователей считает Кирова жертвой Сталина. Тем не менее, прямых доказательств причастности генерального секретаря ЦК ВКП (б) к устранению первого секретаря Ленинградского обкома не существует.

Зато факт, что Сталин дорожил Кировым, вытаскивая его из многих передряг и помогая расправляться с противниками.

После победы над так называемой объединенной оппозицией или, как говорили раньше, троцкистско-зиновьевским блоком, Сталин очень удачно привел на место враждебного ему Григория Зиновьева своего ставленника. На позиции руководителя Ленинграда Киров был исключительно предан своему благодетелю.

Кроме того, их связывали дружеские отношения. После гибели Федора Сергеева в 1921 году именно Киров, вероятно, стал одним из ближайших друзей Сталина, а «своим» вождь старался помогать и не разбрасывался ими попусту, хотя и окружали его всегда загадочные истории вроде самоубийства собственной супруги Надежды Аллилуевой.

«Страстный революционер, друг Сталина»

Уроженец Вятской губернии, рано оставшийся сиротой, Сергей Костриков пополнил ряды РСДРП ещё в 1904 году. Год спустя он подвергся первому аресту, а после выхода на свободу участвовал в первой русской революции, затем вновь отправился в тюрьму. Отмотав срок и переквалифицировавшись в профессиональные революционеры, юноша начал писать в оппозиционных газетах под псевдонимом Киров — так родилось его второе имя.

Звездным часом Кирова, как и многих других людей подобного склада, явилась Октябрьская революция. Буквально в последний момент ему повезло выбрать «правильную» политическую силу: прежде чем окончательно примкнуть к большевикам, он долго колебался, метаясь от одной партии к другой. Однако в канонической биографии Киров представал гораздо более последовательным деятелем.

«Страстный революционер, непримиримый враг малейших отклонений от большевизма, от ленинизма, он был выдающимся бойцом за партию, за ЦК, за победу социализма в нашей стране, — писали про председателя Ленинградского обкома в 1930-е. — Товарищ Киров был одним из первых там, где партия вела под руководством товарища Сталина борьбу с контрреволюционным троцкизмом, зиновьевской оппозицией, правыми оппортунистами. Киров — ближайший соратник, ученик и друг великого Сталина».

В период Гражданской войны Кирову было поручено устанавливать советскую власть на Северном Кавказе. В 1919 году он поднялся на позиции председателя ревкома Астраханской губернии и члена Реввоенсовета 9-й армии.

Как традиционно отмечалось в советской историографии, вместе с 9-й армией Киров «участвовал в разгроме Деникина, в восстановлении советской власти на Северном Кавказе и в Баку».

По всей видимости, примерно тогда же состоялось знакомство Кирова со Сталиным. Поверхностно они могли знать друг друга и раньше, но именно на 1919-й, решающий год Гражданской войны и активную деятельность Кирова на Кавказе, приходится их тесное сотрудничество. Первую половину 1920-х Киров провел в этом регионе, работая сначала полномочным представителем РСФСР в Грузии, а затем секретарем ЦК Компартии Азербайджана и членом Закавказского краевого комитета ВКП (б).

«Спасибо, я тебе этого не забуду»

Некоторые историки полагают, что Сталин мог ополчиться на Кирова из-за результатов XVII съезда ВКП (б) в начале 1934 года, на котором утверждался план второй пятилетки и проводились выборы центральных органов партии. На свою беду Киров набрал больше голосов, чем Сталин, показавший посредственный результат. Был и еще один момент: глава Ленинграда сообщил главе СССР о готовящемся против него заговоре. Сталин, однако, по-своему оценил очередное проявление верности со стороны Кирова.

Как рассказывал в своих мемуарах Никита Хрущев, во время XVII съезда к Кирову пришел старый большевик, первый секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) Борис Шеболдаев. Согласно характеристике историка Роя Медведева, этот руководитель успел проявить себя как жесткий функционер и создал культ личности местного масштаба.

«Старики поговаривают о том, чтоб возвратиться к завещанию Ленина и реализовать его, то есть, передвинуть Сталина, как рекомендовал Ленин, на какой-нибудь другой пост, а на его место выдвинуть человека, который более терпимо относится к окружающим.

Народ поговаривает, что хорошо бы выдвинуть тебя на пост генерального секретаря»,

— сказал Шеболдаев Кирову, если верить Хрущеву.

Киров воспринял сказанное как провокацию и сразу же пошел к Сталину, выложив ему все. «Отец народов» якобы сказал своему протеже: «Спасибо, я тебе этого не забуду».

Как бы то ни было, XVII съезд ВКП (б), изначально получивший неофициальное название «Съезд победителей», в конечном итоге вошел в истории как «Съезд расстрелянных». В годы Большого террора по обвинению в контрреволюционных преступлениях были арестованы больше половины его делегатов — 1108 из 1956 или 56,6%, как отмечал в своем докладе на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев.

«В том числе были, по официально принятому термину, «незаконно репрессированы» 97 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранного на XVII съезде (из общего числа 139 человек); кроме того, 5 покончили жизнь самоубийством и 1 (Киров) был убит в результате покушения. Из этих 97 уничтоженных (почти 70 % состава ЦК) 93 были ликвидированы в 1937—1939 гг. Убивали их зачастую целыми группами: более половины из них были расстреляны за 8 дней», — писал историк Михаил Восленский.

Был ли в действительности заказ на ликвидацию Кирова, или же его убийство явилось инициативой мстителя-одиночки, возможно, не прояснится уже никогда.

При этом по исполнителю вопросов, кажется, нет. Преступление совершил Леонид Николаев, мелкий функционер ленинградских органов ВЛКСМ и ВКП(б), уволенный в 1933 году за отказ подчиниться переводу на работу в провинцию. По одной из версий, он хотел поквитаться с Кировым за крах карьеры и загубленную жизнь. По другой, его супруга Мильда Драуле, работавшая в штаб-квартире обкома в Смольном, могла состоять в любовных отношениях с Кировым, или же таковые приписывались ей завистниками и сплетниками. На протяжении всей советской эпохи весьма распространены были слухи о том, что Николаева подтолкнула к убийству ревность.

«Убил главу Ленинграда, желая отомстить всей партии»

1 декабря 1934 года этот 30-летний безработный ленинградец, как и Киров, рано оставшийся без отца, вошел в Смольный, предъявив часовому партийный билет: после увольнения Николаева исключили из партии, однако ему удалось добиться восстановления. Итак, оказавшись в здании, злоумышленник принялся ждать.

Около 16:30 возле своего кабинета в коридоре на третьем этаже показался Киров. Николаев узнал его, быстрыми шагами приблизился, встав сзади, и выстрелил ему в затылок.

Затем убийца попытался выстрелить в себя, но промахнулся, потеряв сознание. Его задержали на месте преступления. Николаев находился в шоковом состоянии и был доставлен в психиатрическую больницу № 2, где после необходимых процедур пришел в себя около 21:00.

«Предательский выстрел, глухо прозвучавший на берегах Невы, вырвал из наших рядов сильного, мужественного революционера, — писал «Военный вестник» за декабрь 1934 года в своем некрологе под заголовком «Пламенный трибун, организатор, вождь». — Но живет и будет жить, высоко поднимая красное знамя социалистической революции над всем миром, то дело, ради которого жил и боролся товарищ Киров».

Какую-либо причастность Сталина к убийству Кирова категорически отрицал в своих беседах с писателем Феликсом Чуевым сталинский соратник Вячеслав Молотов, по мнению которого, глава Ленинграда трезво оценивал собственные возможности и никогда не претендовал на высшие посты в государстве. А известный специалист по сталинскому периоду, доктор исторических наук Юрий Жуков в интервью газете «Культура» в 2016 году сказал следующее:

«Мог ли Сталин завидовать, подозревать, опасаться Кирова? Чушь! Зачем бы он тогда его везде продвигал, опекал, приглашал ночевать к себе домой? Киров был единственным, с кем Сталин в те годы по-дружески ходил в баню. Я исследовал все материалы следствия, поминутно восстановив картину убийства, с которой согласны ныне большинство историков. Николаев — морально «распавшаяся» натура.

Он убил главу Ленинграда, желая отомстить в его лице всей партии за недооценку собственной личности, в то же время болезненно стремясь прославиться.

Причем мотив личной мести Николаева как мужчины не был главным. Он все это сам описал в своем дневнике. Убийца выстрелил в Кирова именно в коридоре при многочисленных свидетелях. Так что живописные описания, как он якобы случайно застал обидчика в кабинете в момент соития со своей женой — нечистые фантазии журналистов. Хрущевская же комиссия попросту сфальсифицировала «доказательства» сталинской вины».

Следствие прошло очень быстро. Вместе с Николаевым на скамью подсудимых отправились ещё 13 человек. По данным историка Жукова, это были родственники и знакомые убийцы Кирова. Ранним утром 29 декабря 1934 года всех их приговорили к смертной казни. Согласно рассказу конвоира, услышав приговор, Николаев крикнул: «Обманули! » Мильду Драуле расстреляли 10 марта следующего года.

По мнению советского руководства, Николаев действовал не по собственной инициативе, а был связан с остатками разгромленных в 1920-е годы внутрипартийных оппозиционеров, которые после своего вытеснения из легального поля якобы перешли к террористическим методам. Выстрелы в коридоре Смольного явились прологом к беспрецедентным репрессиям 1937—1938 годов, вошедшим в историю под собирательным названием Большой террор.