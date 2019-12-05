Михаил Хазин про либерализм, экономику и люстрации
13:54. 5 декабря 2019 80 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Расточая Божие дары, не завоюешь земной славы, а если и приобретешь её, то блеск очень скоро угаснет.
Печалька.
Миша Хазин очень много знает и понимает и меня МНОГОМУ научил и вот такое днище.
В гостях у Гоблина.
И перестал говорить действительно умные вещи.
Миша “мудрый” еврей он как всегда и нашим и вашим.