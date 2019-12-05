Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года

Российская экономика, отношения с Западом, медицина, телевидение и интернет, утечка мозгов за границу – обо всем об этом сегодня говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с корреспондентами 20 российских телеканалов. Глава правительства в прямом эфире два часа отвечал на многочисленные вопросы журналистов и это стало для него первым подведением итогов года в таком формате.



Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OQrUi75UScQ