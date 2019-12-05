Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года
Российская экономика, отношения с Западом, медицина, телевидение и интернет, утечка мозгов за границу – обо всем об этом сегодня говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с корреспондентами 20 российских телеканалов. Глава правительства в прямом эфире два часа отвечал на многочисленные вопросы журналистов и это стало для него первым подведением итогов года в таком формате.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
А Песков в начале года говорил, что по осени россияне приятно удивятся. Но сам удивлялся целый год: то бедности россиян, то данным Росстата, то негодованию людей за издевательство над собачкой, то решению ЕСПЧ по Овальному.
Бедные дальше некуда.
Все курорты выкупят на Новый Год и будут там жаловаться на бедность ))
Они живут в параллельном мире.
Ну не всем-же жить на помойке рядом с тобой.
Живут рядом,в параллельном мире ))
Обизян ну кто бы еще вякал то,сам на весь мир обиженный,что кинули “заслуженного” племянника и дядя не помог?
99% россиян вообще по барабану что сказал Медведев,ибо новости большинство смотрит тока в основном из за прогноза погоды.)Представляю себя,или кого то из знакомых,приходящих вечером с работы домой,а ему с порога жена(муж)-а ты знаешь что медвежонок сегодня подвел итоги года!!!!!После таких “сообщений” муж/(жена) своему супругу покрутит у виска,ибо обычные семейные проблемы обычно на первом месте.)А обсуждать еще и это в инете,да ладно,прям битва идейных ганстеров.)))))