Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Медведев в прямом эфире подвел итоги уходящего года

21:18. 5 декабря 2019 97 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

Российская экономика, отношения с Западом, медицина, телевидение и интернет, утечка мозгов за границу – обо всем об этом сегодня говорил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с корреспондентами 20 российских телеканалов. Глава правительства в прямом эфире два часа отвечал на многочисленные вопросы журналистов и это стало для него первым подведением итогов года в таком формате.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OQrUi75UScQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2015
...развития ДНР Наталья Козина подвела итоги мониторинга. «Сегодня специалистами... начинается, если говорить прямо, продолжается имплементация экономической... союза», — заявил Дмитрий Медведев. К оглавлению | Источник:... Арсений Яценюк в эфире программы "10 минут...
Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013
...эфире «Бэкграунд». Грандиозный и оглушительный провал – только так можно охарактеризовать итоги...Янукович с нескрываемым разочарованием подвел итог евроусилий Украины: Цитата... июня 1938 года прямо заявил, что «в... причиной гибели полярных медведей, ведёт ко всё...
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2015
... власти Украины вести прямой диалог с представителями ... подчеркнул Андрей Билецкий.Нардеп подвел итог своих разоблачений утверждением, что...Новоросс» Андрей Мирошниченко в эфире программы «На Самом ...: rusvesna.su Дмитрий Медведев озвучил окончательную цену на...
Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2017
...30-35 единиц (просто подвели из тыла оттянутый и... — к лету В итоге к лету ожидается максимальный отток... угрозам — Порошенко в прямом эфире признал полную потерю Донбасса ...Республика» и ВПК «Русский Медведь» «Сегодняшнее мероприятие организовано общественным ...
Новости России и Крыма. Сегодня 22 марта 2015
...Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение свыше ... военного округа (ЗВО) подвели итоги бригадного тактического учения с... солдатам и офицерам прямо на полигоне были объявлены...», — рассказал евродепутат в эфире Press TV. Помимо этого...
Виктор Суворов: Сказ о Великой Победе и ставленнике мирового еврейства
...войны и ее итогов. В книгах шеститомного... такого друга не подвел бы никогда, уж... Но документы подобраны прямо противоположного содержания и смысла...Нарышкиным, в открытом эфире сшибемся, и вы...гитлеровцы недосягаемы. Гражданин Медведев развернул мощную кампанию ...

6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2047 1695
    Женечка 5 декабря 2019 в 21:32

    А Песков в начале года говорил, что по осени россияне приятно удивятся. Но сам удивлялся целый год: то бедности россиян, то данным Росстата, то негодованию людей за издевательство над собачкой, то решению ЕСПЧ по Овальному.

    Ответить
    2
  • 35464 18212
    Степаныч 5 декабря 2019 в 23:16

    99% россиян вообще по барабану что сказал Медведев,ибо новости большинство смотрит тока в основном из за прогноза погоды.)Представляю себя,или кого то из знакомых,приходящих вечером с работы домой,а ему с порога жена(муж)-а ты знаешь что медвежонок сегодня подвел итоги года!!!!!После таких “сообщений” муж/(жена) своему супругу покрутит у виска,ибо обычные семейные проблемы обычно на первом месте.)А обсуждать еще и это в инете,да ладно,прям битва идейных ганстеров.)))))

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)