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КАТАСОНОВ. 27 лет живем в сумасшедшем доме, ни один депутат не поставил этот вопрос 03.12.19

15:04. 5 декабря 2019 193 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

 

Банковские набеги. Если все вкладчики придут за своими деньгами в банк, банк рухнет. Схема легализации вкладов со страховкой 10 млн. Своеобразный депозитный оффшорчик. Просчитаны ли риски Центробанка? Процент покрытия обязательств и увеличение суммы страховки. Давайте смотреть в корень. Книга в которой описано 400 способов законного отъема средств банками. Демократия начинается тогда, когда банкиры получают полную власть. США стали экспортерами нефти номер 1. Белый дом отменит НДС. Экономику накроет волной. Все это гадание саксобанка на кофейной гуще.

Источник: https://youtu.be/QpPzWHZ47Ok

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