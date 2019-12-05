Глаз Сахары и Патомский кратер. Альтернативные версии образования объектов
18:01. 5 декабря 2019 124 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Очередная порция информация от andreevnm, полученная им с помощью биолокации. И моя перепроверка его текста. Как писал в предыдущей статье, я разговаривал с Николаем и оснований заподозрить в неадекватности или в фантазировании на эти темы у меня нет оснований. Как говорится, что получил от него, тем и делюсь с читателем.
После общения, я направил автору несколько ссылок на статьи и интересные объекты. Одним из них была структура Ришат (Глаз Сахары) в Африке. По внешним признакам Ришат похожа на гигантский застывший грязевой вулкан. Но разломы, которые нарисовал Николай об этом не говорят:
Схемы разломов внутри структуры, нарисованные Николаем и ниже его комментарий:
Источник
Не так давно, я изготовил себе пару рамок для биолокации. О том, что этот метод работает, убедился этим летом при определении водяной жилы. Решил перепроверить информацию автора. Вы знаете, опыта у меня не много, но когда в твоей руке рамка начинает непроизвольно поворачиваться – ощущения интересные.
Подтверждения и дополнительная информация, полученная мной:
Это не грязевой вулкан. Это не воронка от ядерного взрыва. Это место от воздействия неизвестным нам оружием – «да». Удар электромагнитной природы – «да». Удар произошел с высоты, с орбиты, из-под земли – «нет». Удар произошел из космоса – «да». Удар произошел в 17в. – «да». Здесь был город – «да». Проживало до 10 тыс. жителей – «да». Жили не люди (в современном понимании). Жили Боги (в современном понятии) – «да». Жили великаны – «да». Их рост был более 2м, но не больше 3м. Это была высокоразвитая цивилизация – «да». У жителей было оружие – «да». Кто-то выжил (спаслись) – «да». Пустыня Сахара в 13 в. была цветущим краем – «да». Была цветущим краем в 14-15-16 вв. – «нет».
Сначала информацию о силах, разрушившие город получить не удалось. Возможно, все ответы были нет, т.к. задавал вопросы про: это сделала земная, космическая и подземная цивилизация? Потом на вопрос о силах, разрушивших город, был задан вопрос о силе из параллельного мира. Получен ответ – «да». Чуть позже снова переспросил, ответ был опять – «да». Силы, которые разрушили город, сейчас на Земле – «да». Представители этой силы находятся сейчас под землей – «да». Выглядят как люди – «нет». Эти силы, которые разрушили город когда-то уйдут с Земли – «да».
Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».
Можете записать меня в эзотерики, мистики, уфологи, в контактеры и т.п. Я не знаю как это назвать. Да, и от чужих мнений мне уже давно ни холодно, ни жарко. Иначе я бы забросил все это хобби писать на нестандартные вещи еще в самом начале. Пишу как есть.
Попробовал метод – вот что получилось. Считаю, что данный метод доступен каждому, если настроиться и остановить словомешалку в голове. И, главное, не быть скептиком в этом методе. Верить, как говорят религиозно настроенные люди. Я бы сказал иначе: просто знать, что этот метод работает не только при поиске воды и геопатогенных зон (ГПЗ).
Перейдем к следующему объекту – Патомский кратер в Якутии
Как обычно, Николай смотрит сначала разломы и наличие рудных тел и выходов углеводородов ли флюидов вулканической или иных проявлений:
Его комментарий:
Посмотрел. Это точно не вулкан. Под ним нет очага глубинных флюидов, которые обязательно присутствуют под любым вулканом. Откартировал тектонические нарушения рядом с этим объектом. Очень похоже на серию даек, только достаточно странной структуры. Ввиду отсутствия глубинного очага, рудного здесь ничего быть не может. Встречал возле Миасса нечто похожее в месте добычи хромитов, связанных с дайками. Но там всё же были рядом глубинные очаги. А здесь их близко нет нигде.
Достоверность следующей информацию не гарантирую. Это результаты опроса. Но они бывали и ошибочными.
Под кратером фиксируется подземная полость (обведено линией бирюзового цвета) в интервале глубин 134-722 м. Это не природный объект, и не человеческих рук дело. Внеземная цивилизация? Да. Короче, получается, что что-то приземлилось здесь ещё в 1474 г. В 1478 г во время катаклизма, похоже, его повредило или (и) накрыло грунтом. В 1935 г этому объекту удалось улететь.
Почему объект оказался в центре пересечения тектонических нарушений, случайно? Нет, специально так приземлился. Вроде, для подзарядки энергией.
Вот такая здесь фантастическая получается история.
Моя проверка и комментарии:
Патомский кратер – искусственный объект – «да». Отсюда что-то вылетело – «да». Этот объект принадлежал к внеземной цивилизации – «да». В глубине, под кратером кто-то остался – «да». Они похожи на людей – «да». Там находится подземный город – «да». Это город высокоразвитой цивилизации – «да». Вход в подземную чать, под Патомский кратер защищен, есть защита – «да». Жители подземного города контактируют с людьми – «да». Там есть люди – «да». Они сотрудничают с подземными жителями – «да». Телом, которое вылетело из Патомского кратера, управляли люди – «да». Это тело находится на Земле – «да». Подобные объекты, который вылетел из кратера, существуют на Земле – «да».
Отрицательные ответы не публикую. Хотя, получил и пародоксальный ответ, что этот кратер образован от взрыва водорода.
Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».
Информация выглядит как сценарий фантастического фильма и не проверяема обычными методами. Научными методами эти объекты тоже никто не изучает. Хотя, где-то читал, что георадаром кратер исследовали:
Предположение уфологов о находящемся под кратером объекте
Читатель к этому может относиться на свое усмотрение. Я ни в коем случае не утверждаю, что это 100% достоверная информация и ее нужно принять с фанатической верой. Проверяйте сами, если допускаете, что этот метод работает. Книг по методу биолокации предостаточно.
***
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После общения, я направил автору несколько ссылок на статьи и интересные объекты. Одним из них была структура Ришат (Глаз Сахары) в Африке. По внешним признакам Ришат похожа на гигантский застывший грязевой вулкан. Но разломы, которые нарисовал Николай об этом не говорят:
Схемы разломов внутри структуры, нарисованные Николаем и ниже его комментарий:
Источник
Не так давно, я изготовил себе пару рамок для биолокации. О том, что этот метод работает, убедился этим летом при определении водяной жилы. Решил перепроверить информацию автора. Вы знаете, опыта у меня не много, но когда в твоей руке рамка начинает непроизвольно поворачиваться – ощущения интересные.
Подтверждения и дополнительная информация, полученная мной:
Это не грязевой вулкан. Это не воронка от ядерного взрыва. Это место от воздействия неизвестным нам оружием – «да». Удар электромагнитной природы – «да». Удар произошел с высоты, с орбиты, из-под земли – «нет». Удар произошел из космоса – «да». Удар произошел в 17в. – «да». Здесь был город – «да». Проживало до 10 тыс. жителей – «да». Жили не люди (в современном понимании). Жили Боги (в современном понятии) – «да». Жили великаны – «да». Их рост был более 2м, но не больше 3м. Это была высокоразвитая цивилизация – «да». У жителей было оружие – «да». Кто-то выжил (спаслись) – «да». Пустыня Сахара в 13 в. была цветущим краем – «да». Была цветущим краем в 14-15-16 вв. – «нет».
Сначала информацию о силах, разрушившие город получить не удалось. Возможно, все ответы были нет, т.к. задавал вопросы про: это сделала земная, космическая и подземная цивилизация? Потом на вопрос о силах, разрушивших город, был задан вопрос о силе из параллельного мира. Получен ответ – «да». Чуть позже снова переспросил, ответ был опять – «да». Силы, которые разрушили город, сейчас на Земле – «да». Представители этой силы находятся сейчас под землей – «да». Выглядят как люди – «нет». Эти силы, которые разрушили город когда-то уйдут с Земли – «да».
Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».
Можете записать меня в эзотерики, мистики, уфологи, в контактеры и т.п. Я не знаю как это назвать. Да, и от чужих мнений мне уже давно ни холодно, ни жарко. Иначе я бы забросил все это хобби писать на нестандартные вещи еще в самом начале. Пишу как есть.
Попробовал метод – вот что получилось. Считаю, что данный метод доступен каждому, если настроиться и остановить словомешалку в голове. И, главное, не быть скептиком в этом методе. Верить, как говорят религиозно настроенные люди. Я бы сказал иначе: просто знать, что этот метод работает не только при поиске воды и геопатогенных зон (ГПЗ).
Перейдем к следующему объекту – Патомский кратер в Якутии
Как обычно, Николай смотрит сначала разломы и наличие рудных тел и выходов углеводородов ли флюидов вулканической или иных проявлений:
Его комментарий:
Посмотрел. Это точно не вулкан. Под ним нет очага глубинных флюидов, которые обязательно присутствуют под любым вулканом. Откартировал тектонические нарушения рядом с этим объектом. Очень похоже на серию даек, только достаточно странной структуры. Ввиду отсутствия глубинного очага, рудного здесь ничего быть не может. Встречал возле Миасса нечто похожее в месте добычи хромитов, связанных с дайками. Но там всё же были рядом глубинные очаги. А здесь их близко нет нигде.
Достоверность следующей информацию не гарантирую. Это результаты опроса. Но они бывали и ошибочными.
Под кратером фиксируется подземная полость (обведено линией бирюзового цвета) в интервале глубин 134-722 м. Это не природный объект, и не человеческих рук дело. Внеземная цивилизация? Да. Короче, получается, что что-то приземлилось здесь ещё в 1474 г. В 1478 г во время катаклизма, похоже, его повредило или (и) накрыло грунтом. В 1935 г этому объекту удалось улететь.
Почему объект оказался в центре пересечения тектонических нарушений, случайно? Нет, специально так приземлился. Вроде, для подзарядки энергией.
Вот такая здесь фантастическая получается история.
Моя проверка и комментарии:
Патомский кратер – искусственный объект – «да». Отсюда что-то вылетело – «да». Этот объект принадлежал к внеземной цивилизации – «да». В глубине, под кратером кто-то остался – «да». Они похожи на людей – «да». Там находится подземный город – «да». Это город высокоразвитой цивилизации – «да». Вход в подземную чать, под Патомский кратер защищен, есть защита – «да». Жители подземного города контактируют с людьми – «да». Там есть люди – «да». Они сотрудничают с подземными жителями – «да». Телом, которое вылетело из Патомского кратера, управляли люди – «да». Это тело находится на Земле – «да». Подобные объекты, который вылетел из кратера, существуют на Земле – «да».
Отрицательные ответы не публикую. Хотя, получил и пародоксальный ответ, что этот кратер образован от взрыва водорода.
Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».
Информация выглядит как сценарий фантастического фильма и не проверяема обычными методами. Научными методами эти объекты тоже никто не изучает. Хотя, где-то читал, что георадаром кратер исследовали:
Предположение уфологов о находящемся под кратером объекте
Читатель к этому может относиться на свое усмотрение. Я ни в коем случае не утверждаю, что это 100% достоверная информация и ее нужно принять с фанатической верой. Проверяйте сами, если допускаете, что этот метод работает. Книг по методу биолокации предостаточно.
***
Дубликат статьи
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Телеграмм
Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).
Сколько экспериментов с мастерами не устраивали-всегда найдется какая нибудь отмазка. Главное сторониться замотанности, расконцентрированности, недомогания, беспокойства, тесной обуви, непогоды, силовых линий поля на воздухе, влажной почвы, много чего ещё. «Деревья с корнями сильнее всего мешают».