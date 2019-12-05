Главная » История, Мировоззрение

Глаз Сахары и Патомский кратер. Альтернативные версии образования объектов

18:01. 5 декабря 2019 124 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Очередная порция информация от andreevnm, полученная им с помощью биолокации. И моя перепроверка его текста. Как писал в предыдущей статье, я разговаривал с Николаем и оснований заподозрить в неадекватности или в фантазировании на эти темы у меня нет оснований. Как говорится, что получил от него, тем и делюсь с читателем.

После общения, я направил автору несколько ссылок на статьи и интересные объекты. Одним из них была структура Ришат (Глаз Сахары) в Африке. По внешним признакам Ришат похожа на гигантский застывший грязевой вулкан. Но разломы, которые нарисовал Николай об этом не говорят:

Схемы разломов внутри структуры, нарисованные Николаем и ниже его комментарий:


Источник



Не так давно, я изготовил себе пару рамок для биолокации. О том, что этот метод работает, убедился этим летом при определении водяной жилы. Решил перепроверить информацию автора. Вы знаете, опыта у меня не много, но когда в твоей руке рамка начинает непроизвольно поворачиваться – ощущения интересные.

Подтверждения и дополнительная информация, полученная мной:
Это не грязевой вулкан. Это не воронка от ядерного взрыва. Это место от воздействия неизвестным нам оружием – «да». Удар электромагнитной природы – «да». Удар произошел с высоты, с орбиты, из-под земли – «нет». Удар произошел из космоса – «да». Удар произошел в 17в. – «да». Здесь был город – «да». Проживало до 10 тыс. жителей – «да». Жили не люди (в современном понимании). Жили Боги (в современном понятии) – «да». Жили великаны – «да». Их рост был более 2м, но не больше 3м. Это была высокоразвитая цивилизация – «да». У жителей было оружие – «да». Кто-то выжил (спаслись) – «да». Пустыня Сахара в 13 в. была цветущим краем – «да». Была цветущим краем в 14-15-16 вв. – «нет».

Сначала информацию о силах, разрушившие город получить не удалось. Возможно, все ответы были нет, т.к. задавал вопросы про: это сделала земная, космическая и подземная цивилизация? Потом на вопрос о силах, разрушивших город, был задан вопрос о силе из параллельного мира. Получен ответ – «да». Чуть позже снова переспросил, ответ был опять – «да». Силы, которые разрушили город, сейчас на Земле – «да». Представители этой силы находятся сейчас под землей – «да». Выглядят как люди – «нет». Эти силы, которые разрушили город когда-то уйдут с Земли – «да».

Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».

Можете записать меня в эзотерики, мистики, уфологи, в контактеры и т.п. Я не знаю как это назвать. Да, и от чужих мнений мне уже давно ни холодно, ни жарко. Иначе я бы забросил все это хобби писать на нестандартные вещи еще в самом начале. Пишу как есть.
Попробовал метод – вот что получилось. Считаю, что данный метод доступен каждому, если настроиться и остановить словомешалку в голове. И, главное, не быть скептиком в этом методе. Верить, как говорят религиозно настроенные люди. Я бы сказал иначе: просто знать, что этот метод работает не только при поиске воды и геопатогенных зон (ГПЗ).

Перейдем к следующему объекту – Патомский кратер в Якутии



Как обычно, Николай смотрит сначала разломы и наличие рудных тел и выходов углеводородов ли флюидов вулканической или иных проявлений:



Его комментарий:

Посмотрел. Это точно не вулкан. Под ним нет очага глубинных флюидов, которые обязательно присутствуют под любым вулканом. Откартировал тектонические нарушения рядом с этим объектом. Очень похоже на серию даек, только достаточно странной структуры. Ввиду отсутствия глубинного очага, рудного здесь ничего быть не может. Встречал возле Миасса нечто похожее в месте добычи хромитов, связанных с дайками. Но там всё же были рядом глубинные очаги. А здесь их близко нет нигде.

Достоверность следующей информацию не гарантирую. Это результаты опроса. Но они бывали и ошибочными.

Под кратером фиксируется подземная полость (обведено линией бирюзового цвета) в интервале глубин 134-722 м. Это не природный объект, и не человеческих рук дело. Внеземная цивилизация? Да. Короче, получается, что что-то приземлилось здесь ещё в 1474 г. В 1478 г во время катаклизма, похоже, его повредило или (и) накрыло грунтом. В 1935 г этому объекту удалось улететь.
Почему объект оказался в центре пересечения тектонических нарушений, случайно? Нет, специально так приземлился. Вроде, для подзарядки энергией.
Вот такая здесь фантастическая получается история.

Моя проверка и комментарии:

Патомский кратер – искусственный объект – «да». Отсюда что-то вылетело – «да». Этот объект принадлежал к внеземной цивилизации – «да». В глубине, под кратером кто-то остался – «да». Они похожи на людей – «да». Там находится подземный город – «да». Это город высокоразвитой цивилизации – «да». Вход в подземную чать, под Патомский кратер защищен, есть защита – «да». Жители подземного города контактируют с людьми – «да». Там есть люди – «да». Они сотрудничают с подземными жителями – «да». Телом, которое вылетело из Патомского кратера, управляли люди – «да». Это тело находится на Земле – «да». Подобные объекты, который вылетел из кратера, существуют на Земле – «да».
Отрицательные ответы не публикую. Хотя, получил и пародоксальный ответ, что этот кратер образован от взрыва водорода.
Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».

Информация выглядит как сценарий фантастического фильма и не проверяема обычными методами. Научными методами эти объекты тоже никто не изучает. Хотя, где-то читал, что георадаром кратер исследовали:


Предположение уфологов о находящемся под кратером объекте

Читатель к этому может относиться на свое усмотрение. Я ни в коем случае не утверждаю, что это 100% достоверная информация и ее нужно принять с фанатической верой. Проверяйте сами, если допускаете, что этот метод работает. Книг по методу биолокации предостаточно.
***

Дубликат статьи

Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Телеграмм

Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).


Источник: https://sibved.livejournal.com/308854.html

Метки: геология, катастрофы, кратеры, сахара

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Цветущая Сахара: когда это было?
... образования пустынь, включая Сахару, у геологов и климатологов...выжженой пустыне, которую представляет Сахара сегодня. Официальная наука ...на примере Глаза Сахары. Ришат (Гуэль-Эр-Ришат, Глаз Сахары) имеет ... истории: Удар Про Глаз Сахары и другие воронки в...
Грязевые вулканы – причина потопа. Часть 3
...флюидолитовых выходов образовалась структура Ришат (Глаз Сахары) и вот эти кратеры:...ему летСтруктура Ришат – Глаз Сахары. Скорее всего в Сахаре вода и грязь ... и ровно растекалась. Аналогичная Глазу Сахары структура:Двойное кольцо АлданаИсточникКольцо Алдана...
Роман о Будущем любителям фантастики
... его раздражали. Проводив глазами привлекательную официантку, он откинулся...! Вместо мёртвой пустыни Сахары он рассмотрел зелёный ландшафт...расположен среди песка знаменитый Глаз Сахары. Роберт уже обратил ... если Пирамида на месте Сахары не плод Вашей фантазии,...
Главы романа ПРОДАВЕЦ БЕЗСМЕРТИЯ (от автора)
... его раздражали. Проводив глазами привлекательную официантку, он откинулся...! Вместо мёртвой пустыни Сахары он рассмотрел зелёный ландшафт...расположен среди песка знаменитый Глаз Сахары. Роберт уже обратил ... если Пирамида на месте Сахары не плод Вашей фантазии,...
«Соль, сахар и жир»: Почему мы так любим сладкое
...усиливает эмоциональное возбуждение при употреблении сахара. Сахар поднимает настроение и действует ...уверенности производителям достаточно добавить немного сахара. Сахар и жир стимулируют не ...больше, когда жир скрыт от глаз. Например, вы быстрее насытитесь ...
Вода, соль и сахар!
...минут через пять её глаза посветлели, и она снова... мало, и излишек сахара запускает тление сахаров. Третий. Горение. ...полученные организмом сахара - максимальная отдача калорий. Эти сахара не вредят..., чутко понимая, сколько сахара надо организму. Реально надо...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2037 1685
    Женечка 5 декабря 2019 в 18:41

    Сколько экспериментов с мастерами не устраивали-всегда найдется какая нибудь отмазка. Главное сторониться замотанности, расконцентрированности, недомогания, беспокойства, тесной обуви, непогоды, силовых линий поля на воздухе, влажной почвы, много чего ещё. «Деревья с корнями сильнее всего мешают».

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)