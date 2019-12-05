Глаз Сахары и Патомский кратер. Альтернативные версии образования объектов

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Очередная порция информация от, полученная им с помощью биолокации. И моя перепроверка его текста. Как писал в предыдущей статье, я разговаривал с Николаем и оснований заподозрить в неадекватности или в фантазировании на эти темы у меня нет оснований. Как говорится, что получил от него, тем и делюсь с читателем.После общения, я направил автору несколько ссылок на статьи и интересные объекты. Одним из них была структура Ришат (Глаз Сахары) в Африке. По внешним признакам Ришат похожа на гигантский застывший грязевой вулкан. Но разломы, которые нарисовал Николай об этом не говорят:Схемы разломов внутри структуры, нарисованные Николаем и ниже его комментарий:Не так давно, я изготовил себе пару рамок для биолокации. О том, что этот метод работает, убедился этим летом при определении водяной жилы. Решил перепроверить информацию автора. Вы знаете, опыта у меня не много, но когда в твоей руке рамка начинает непроизвольно поворачиваться – ощущения интересные.Подтверждения и дополнительная информация, полученная мной:Сначала информацию о силах, разрушившие город получить не удалось. Возможно, все ответы были нет, т.к. задавал вопросы про: это сделала земная, космическая и подземная цивилизация? Потом на вопрос о силах, разрушивших город, был задан вопрос о силе из параллельного мира. Получен ответ – «да». Чуть позже снова переспросил, ответ был опять – «да». Силы, которые разрушили город, сейчас на Земле – «да». Представители этой силы находятся сейчас под землей – «да». Выглядят как люди – «нет». Эти силы, которые разрушили город когда-то уйдут с Земли – «да».Разрешение на публикование этой информации получено, ответ – «да».Можете записать меня в эзотерики, мистики, уфологи, в контактеры и т.п. Я не знаю как это назвать. Да, и от чужих мнений мне уже давно ни холодно, ни жарко. Иначе я бы забросил все это хобби писать на нестандартные вещи еще в самом начале. Пишу как есть.Попробовал метод – вот что получилось. Считаю, что данный метод доступен каждому, если настроиться и остановить словомешалку в голове. И, главное, не быть скептиком в этом методе. Верить, как говорят религиозно настроенные люди. Я бы сказал иначе: просто знать, что этот метод работает не только при поиске воды и геопатогенных зон (ГПЗ).Перейдем к следующему объекту –Как обычно, Николай смотрит сначала разломы и наличие рудных тел и выходов углеводородов ли флюидов вулканической или иных проявлений:Его комментарий:Достоверность следующей информацию не гарантирую. Это результаты опроса. Но они бывали и ошибочными.Под кратером фиксируется подземная полость (обведено линией бирюзового цвета) в интервале глубин 134-722 м. Это не природный объект, и не человеческих рук дело. Внеземная цивилизация? Да. Короче, получается, что что-то приземлилось здесь ещё в 1474 г. В 1478 г во время катаклизма, похоже, его повредило или (и) накрыло грунтом. В 1935 г этому объекту удалось улететь.Почему объект оказался в центре пересечения тектонических нарушений, случайно? Нет, специально так приземлился. Вроде, для подзарядки энергией.Вот такая здесь фантастическая получается история.Моя проверка и комментарии:Информация выглядит как сценарий фантастического фильма и не проверяема обычными методами. Научными методами эти объекты тоже никто не изучает. Хотя, где-то читал, что георадаром кратер исследовали:Предположение уфологов о находящемся под кратером объектеЧитатель к этому может относиться на свое усмотрение. Я ни в коем случае не утверждаю, что это 100% достоверная информация и ее нужно принять с фанатической верой. Проверяйте сами, если допускаете, что этот метод работает. Книг по методу биолокации предостаточно.***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/308854.html