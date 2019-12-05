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Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком — его заберут

09:59. 5 декабря 2019 197 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Роман Голованов

Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло.

МАГИЯ ЦИФР

— Нынешние законы по защите от побоев, мягко говоря, работают с трудом. И авторы закона говорят о тысячах пострадавших женщин.

— Вот на общественных слушаниях сидят апологеты этого закона, говорят: 14 миллионов преступлений, 14 тысяч убитых женщин. В МВД отвечают: а у нас другая статистика. В 2018 году тысяча бытовых убийств. Из них 700 мужчин, 300 женщин. Среди них 56 детей. МВД говорит: 95% были в состоянии острого алкогольного или наркотического опьянения. Проблема в алкоголизме, в наркомании. При чем здесь домашнее насилие?

У нас есть статьи Уголовного кодекса. Слышите шум в чужой квартире — звоните в полицию. Если сотрудники увидят избитую жену — мужа увезут в отделение. Если ребенок сломал руку, его в травмпункте опросят: «А не побили тебя дома родители? » Все эти правила уже прописаны в законах. У нас хромает правоприменение, да.

Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут

Павел Пожигайло. Фото: Иван Макеев

— Есть то, что вы поддерживаете в законе?

— Вот цитата: «Основной принцип профилактики семейно-бытового насилия — поддержка и сохранение семьи». Очень правильный акцент. И внутри семьи задача — полностью ликвидировать физическое насилие.

Второе: предполагается добровольность получения помощи. К вам в дом не придут какие-то чудаковатые общественники, чтобы выписать ордер.

Третье: есть понятие «примирение». Представьте, поругались муж с женой. Даже она запустила в него горшком цветочным, а он залепил пощечину. Наутро помирились, покаялись. Нет сильных побоев, нет тех причин, по которым может быть возбуждено административное и уголовное преследование. Зачем изолировать их друг от друга?

Четвертое: кризисные центры. Один такой уже есть в Москве. Пусть будут в каждой губернии. Там женщины смогут спрятаться с детьми, если чувствуют дома угрозу.

Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут

«ЧУЖИХ В ДОМ НЕ ПУСКАТЬ»

— Какие минусы нашли?

— Термин «психическое насилие». Под него можно подогнать что угодно. Допустим, у мужа или жены проблемы на работе. Поругался с начальником. Пришел домой на взводе. И дома уже побранились супруги. Но причиной были не муж или жена, а дела внешние. Как это будет решаться?

Плохо, что сохранились в законопроекте некоммерческие организации. Залезть домой не смогут, но они должны заниматься некой профилактикой. Это противоречит Конституции, которая говорит, что невозможно вмешательство в личную жизнь людей.

«НЕ ПУГАТЬ, А УЧИТЬ»

— Что бы вы поменяли в законе?

— Первое: название. Пусть будет закон о сохранении, укреплении семьи. Закон о семейном насилии сам по себе плох.

Второе: должно идти воспитание мальчишек и девчонок в школах, детсадах. Тогда парень не станет поднимать на жену руку. Не потому что боится полиции — он её уважает и ценит.

Третье: убрать характеристику психического насилия. Это реально не будет работать. А оставить физическое насилие.

Четвертое: наделить полномочиями МВД, участковых инспекторов, увеличив их количество, их зарплату. Чтобы у инспектора не было миллиона человек в его районе. Вот он зафиксировал побои. Чтобы эти мужчина или женщина отправились в СИЗО.

А пока что люди в России боятся этого закона. Боятся, что в их семьи будут влезать, отнимать детей. Ведь это только начало. Дальше авторы хотят пролоббировать секспросвет в школах, введение терминов «родитель один и два» вместо мамы и папы. Европа тоже 20 лет назад встала на эти рельсы. А все шло под прикрытием борьбы с домашним насилием.

На обложке: Фото GLOBAL LOOK PRESS

Источник: https://nstarikov.ru/chlen-obshhestvennoj-palaty-pavel-pozhigajlo-ne-dali-synu-poigrat-v-kompjuter-proshhajsja-s-rebenkom-ego-zaberut-111033

Метки: чит.клуб

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 5010 3716
    марина 5 декабря 2019 в 10:20

    Они ведь умеют планировать на века и не спеша ,по капельке достигать своего.Просто этот массив проблем даже не пересматривался еще ,вероятно ,чтобы не спугнуть Хозяина.Да вооружение,да продовольственная и фармацевтическая безопасность потиху (посмотрите ввод новых предприятий в октябре-31,в ноябре-28)решаются ,по составу они либо свино и животноводческие комплексы на 100 тыс.голов ,либо фарма и еще множество станций с солнечными батареями.А что с духовной частью страны ,0все те же кагтавые пишут свои толерантные(неспособность к воспроизведению и защите человеческого в человеке)законы по подчинению биомассы.Какой-то просто общий глобальный план,разве не наглядно ,что почти не один п-резидент Евросоюза -не имеет жены-мужа,ни детей протому что толерантны-трансгендеры чертовы,кроме традиционнойАнглии ,там Сары плодят массово наследников для всех.

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    2
  • 5010 3716
    марина 5 декабря 2019 в 10:34

    https://www.instagram.com/p/B5oGNGtoqXP/

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    • 11352 1058
      ХОХОЛмарина 5 декабря 2019 в 10:49

      А с чего вдруг его мнение стало таким важным?
      Ну Певцов и ЧЁ?
      Новый КЛОУН которого все цитируют?
      И чем он отличается от Зеленского и чем от ХОХЛОВ отличаются те кто его цитирует?

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