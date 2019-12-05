Царь Травы, Медведев vs СССР, Приватизация леса // Что случилось? #9

В этом выпуске:

- Эйфелеву башню закрыли, поезда и метро остановили, в школах отменили занятия;

- Французские жилеты могут превратиться в России в бессмысленный и беспощадный бунт, вольно цитирует Медведев Пушкина;

- Газета ЛеМонд обнаружила логово российских диверсантов во французских Альпах;

- Нью-Йорк Таймс назвала четвертого советского шпиона, причастного к похищению американских атомных секретов;

- В Хорватии завершилась самая мощная забастовка с момента распада Югославии;

- Магнитогорские врачи записали видеообращение;

- Лес в России может стать частным вслед за землей;

- Автомобильный рынок — по нему легче всего оценить потребительские настроения — продлжает тонуть;

- Олигарх и бывший директор НТВ Йордан включен в хит-парад самых влиятельных людей мира;

- Новосибирец Гуляев засудил Шнурова за мат;

- Юный гитарист Побожий из Ростова стал лучшим в мире джазменом – он выиграл самый престижнй конкурс института Джаза Хэнкока.







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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UdOU8Hi-EIA