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Царь Травы, Медведев vs СССР, Приватизация леса // Что случилось? #9

21:16. 5 декабря 2019 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Эйфелеву башню закрыли, поезда и метро остановили, в школах отменили занятия;
- Французские жилеты могут превратиться в России в бессмысленный и беспощадный бунт, вольно цитирует Медведев Пушкина;
- Газета ЛеМонд обнаружила логово российских диверсантов во французских Альпах;
- Нью-Йорк Таймс назвала четвертого советского шпиона, причастного к похищению американских атомных секретов;
- В Хорватии завершилась самая мощная забастовка с момента распада Югославии;
- Магнитогорские врачи записали видеообращение;
- Лес в России может стать частным вслед за землей;
- Автомобильный рынок — по нему легче всего оценить потребительские настроения — продлжает тонуть;
- Олигарх и бывший директор НТВ Йордан включен в хит-парад самых влиятельных людей мира;
- Новосибирец Гуляев засудил Шнурова за мат;
- Юный гитарист Побожий из Ростова стал лучшим в мире джазменом – он выиграл самый престижнй конкурс института Джаза Хэнкока.



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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UdOU8Hi-EIA

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