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Александр Хиневич и Александр Козлов/Живая дискуссия христиан и староверов/Эфир ВЕДЫ РА

15:10. 5 декабря 2019 215 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Живая дискуссия христиан и староверов. Александр Хиневич (Коловрат, Патер Дий) и Александр Козлов Глава древнерусской церкви староверов отец Александр (Омск, Россия) и выпускник Библейской Семинарии, руководитель проекта "Интулектуальный Дисскусионий Диалог-клуб" Александр Козлов (Сокраменто, Калифорния, США) в эфире Открытого славянского радио "ВЕДЫ РА" обсуждают вопросы Старой Веры, христианства и всех связанных с этим вопросов:

- Что общего и чем различаются заповеди у славян и христиан?
- Первоисточники мировых конфессий, течений и религий – где они?
- Достижение спасения и обретения рая – позиция христианства и славянства;
- Обряды и ритуалы в христианстве и старой вере;
- И много других интересных вопросов.

Цель эфира, обозначенная Александром Козловым:

"Знакомство и живая дискуссия христиан и староверов. А также я как христианин нахожу много заблуждений ведистов относительно христиан и христианского учения вообще. Я бы хотел ответить честно на любые вопросы ведистов к христианам. Задавайте. Целью проекта клуб диалог является поиск истинны, соответственно для это нужно чтобы люди разных мировозрений общались друг с другом, так намного легче можно будет понять друг друга. Так что на первом этапе у нас есть желание познакомиться с ведическим учением."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bfjVo7tR3dE

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