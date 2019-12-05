Александр Хиневич и Александр Козлов/Живая дискуссия христиан и староверов/Эфир ВЕДЫ РА

Живая дискуссия христиан и староверов. Александр Хиневич (Коловрат, Патер Дий) и Александр Козлов Глава древнерусской церкви староверов отец Александр (Омск, Россия) и выпускник Библейской Семинарии, руководитель проекта "Интулектуальный Дисскусионий Диалог-клуб" Александр Козлов (Сокраменто, Калифорния, США) в эфире Открытого славянского радио "ВЕДЫ РА" обсуждают вопросы Старой Веры, христианства и всех связанных с этим вопросов:

- Что общего и чем различаются заповеди у славян и христиан?

- Первоисточники мировых конфессий, течений и религий – где они?

- Достижение спасения и обретения рая – позиция христианства и славянства;

- Обряды и ритуалы в христианстве и старой вере;

- И много других интересных вопросов.

Цель эфира, обозначенная Александром Козловым:

"Знакомство и живая дискуссия христиан и староверов. А также я как христианин нахожу много заблуждений ведистов относительно христиан и христианского учения вообще. Я бы хотел ответить честно на любые вопросы ведистов к христианам. Задавайте. Целью проекта клуб диалог является поиск истинны, соответственно для это нужно чтобы люди разных мировозрений общались друг с другом, так намного легче можно будет понять друг друга. Так что на первом этапе у нас есть желание познакомиться с ведическим учением."

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bfjVo7tR3dE