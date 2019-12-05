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Проповедь снимает пелену с глаз христиан

15:23. 5 декабря 2019 297 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

Дорогие христиане,не фантазируйте,ни одно библейское обетование не имеет к вам никакого отношения,все заветы,правила и обещания даны только Израилю,а вы язычники по природе привились к ним как дикая маслина,от того и болеете как привитые ветви ,не приносите плода и засыхаете. Благо дарю за поддержку!

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eGYKKOzc95w

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3779 3237
    Мирослава 5 декабря 2019 в 15:49

    Обращаться к тем, кто в скафандре, забрале, без башки на плечах бесполезно, черевато и не нужно.Зараза христианства поразила массу людей, они теперь слепые, глухие и неразумные, как стадо.Тем более, что там куча разной крови намешано и уж полу-четверть и часть-кровки -это именно то, чего добиваются сионистские “элиты”.Как говориться пусть себе ходят
    в “храмы”.Каждому прихожанину-свой индивидуальный гробик и вечное упокоение от разумного!

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