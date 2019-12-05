Проповедь снимает пелену с глаз христиан
15:23. 5 декабря 2019 297 просмотров 8 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
Дорогие христиане,не фантазируйте,ни одно библейское обетование не имеет к вам никакого отношения,все заветы,правила и обещания даны только Израилю,а вы язычники по природе привились к ним как дикая маслина,от того и болеете как привитые ветви ,не приносите плода и засыхаете. Благо дарю за поддержку!
Обращаться к тем, кто в скафандре, забрале, без башки на плечах бесполезно, черевато и не нужно.Зараза христианства поразила массу людей, они теперь слепые, глухие и неразумные, как стадо.Тем более, что там куча разной крови намешано и уж полу-четверть и часть-кровки -это именно то, чего добиваются сионистские “элиты”.Как говориться пусть себе ходят
в “храмы”.Каждому прихожанину-свой индивидуальный гробик и вечное упокоение от разумного!
Как Вам это?
http://referad.ru/uroka-kapishe-velesa/index.html
По моему видео про одно, мирослава про другое, а вы про чертежи с полусвасикой.
Здесь нет тайных секретов. Это знак русского единства. Заезжайте в Питер и Петродворец.
Там открыто ходят люди в черной форме с таким знаком на рукаве. Они следят за порядком.
убирают территорию, помогают людям. Не верите ? Заезжайте и смотрите.
Да ладно.
А может есть и фото?
https://cloud.mail.ru/public/4Lxz/2inrZDSwi
А Вы им предлагаете другую ЗАРАЗУ взамен.
Не молитесь Христу молитесь Сварогу…..
А какая вхрен разница?
Вы прочитали мои предложения, господин Вечный Оппонент? И я никому не молюсь.Славяне вообще никому не молились и ничего не выпрашивали, ибо Боги наши, суть предки Наши.”Приветствую, тебя, Родич!” Такие обращения,разговор как со старшим.И шатание по лесам с обрядами не для меня, попробовали.Такой же детсад “учиться” у вроде бы “посвященных”.Программ вам насуют негативных,всего опутают, а “учить” не смогут, не будут и не сумеют.Путь поиска себя-это путь одиночки.Поиск внутри себя, ибо все учения про это-враки или заблуждения.
Большая. Настоящим богам молитвы не нужны а будешь ними надоедать, можешь и огрести по полной. Настоящим богам нужны наши руки, чтобы вытянуть землю из той жопы в которую её загнала вера жидовская.