Проповедь снимает пелену с глаз христиан

Дорогие христиане,не фантазируйте,ни одно библейское обетование не имеет к вам никакого отношения,все заветы,правила и обещания даны только Израилю,а вы язычники по природе привились к ним как дикая маслина,от того и болеете как привитые ветви ,не приносите плода и засыхаете. Благо дарю за поддержку!