1901. Бруно Беллинг в России
13:55. 5 декабря 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Томск. Снимок на память с убитым медведем
Томск. Снимок на память с убитым медведем
Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса
Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса
Томск. Татарский район с мечетью
Томск. Татарский район с мечетью
Барнаул. Канал с грузовыми кораблями
Барнаул. Мужчина с конем
Барнаул. Церковь и местный рынок
Барнаул. Церковь
Бийск. Городская улица
Бийск. Улица
Вид с парохода на деревню на берегу Оби
Мост через Обь возле города Новониколаевск
Мост через Обь возле города Новониколаевск
Пароходная пристань на Оби
Пароходная пристань на Оби
Пароход Г. И. Фуксмана на Оби
Пароход на Оби
Чита. Дацан
Чита. Дацан
Чита. Дацан. Идолы
Чита. Дацан. Местные священнослужители
Остановка парохода на Амуре
Сретенск. Вид на Шилку
Сретенск. Вид на Шилку
Сретенск. Переправа через Шилку
Севастополь. Набережная
Севастополь. Набережная
Севастополь
Ялта. Набережная
Ялтинский порт
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