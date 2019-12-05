1901. Бруно Беллинг в России

Томск. Снимок на память с убитым медведемТомск. Снимок на память с убитым медведемТомск. Убитого медведя перевозят на лыжах из лесаТомск. Убитого медведя перевозят на лыжах из лесаТомск. Татарский район с мечетьюТомск. Татарский район с мечетьюБарнаул. Канал с грузовыми кораблямиБарнаул. Мужчина с конемБарнаул. Церковь и местный рынокБарнаул. ЦерковьБийск. Городская улицаБийск. УлицаВид с парохода на деревню на берегу ОбиМост через Обь возле города НовониколаевскМост через Обь возле города НовониколаевскПароходная пристань на ОбиПароходная пристань на ОбиПароход Г. И. Фуксмана на ОбиПароход на ОбиЧита. ДацанЧита. ДацанЧита. Дацан. ИдолыЧита. Дацан. Местные священнослужителиОстановка парохода на АмуреСретенск. Вид на ШилкуСретенск. Вид на ШилкуСретенск. Переправа через ШилкуСевастополь. НабережнаяСевастополь. НабережнаяСевастопольЯлта. НабережнаяЯлтинский портБез подписи

Источник: https://humus.livejournal.com/6970114.html