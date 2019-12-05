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1901. Бруно Беллинг в России

13:55. 5 декабря 2019 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Томск. Снимок на память с убитым медведем.
Томск. Снимок на память с убитым медведем



02. Томск. Снимок на память с убитым медведем
Томск. Снимок на память с убитым медведем

03. Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса
Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса

04. Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса1
Томск. Убитого медведя перевозят на лыжах из леса

05. Томск. Татарский район с мечетью.
Томск. Татарский район с мечетью

06. Томск. Татарский район с мечетью
Томск. Татарский район с мечетью

07. Барнаул. Канал с грузовыми кораблями
Барнаул. Канал с грузовыми кораблями

08. Барнаул. Мужчина с конем
Барнаул. Мужчина с конем

09. Барнаул. Церковь и местный рынок
Барнаул. Церковь и местный рынок

10. Барнаул. Церковь
Барнаул. Церковь

11. Бийск. Городская улица
Бийск. Городская улица

12. Бийск. Улица
Бийск. Улица

13. Вид с парохода на деревню на берегу Оби
Вид с парохода на деревню на берегу Оби

14. Мост через Обь возле города Новониколаевск
Мост через Обь возле города Новониколаевск

15. Мост через Обь возле города Новониколаевск
Мост через Обь возле города Новониколаевск

16. Пароходная пристань на Оби
Пароходная пристань на Оби

17. Пароходная пристань на Оби
Пароходная пристань на Оби

18. Пароход Г. И. Фуксмана на Оби
Пароход Г. И. Фуксмана на Оби

19. Пароход на Оби
Пароход на Оби

24. Чита. Дацан.
Чита. Дацан

25. Чита. Дацан
Чита. Дацан

26. Чита. Дацан. Идолы
Чита. Дацан. Идолы

27. Чита. Дацан. Местные священнослужители
Чита. Дацан. Местные священнослужители

20. Остановка парохода на Амуре
Остановка парохода на Амуре

21. Сретенск. Вид на Шилку
Сретенск. Вид на Шилку

22. Сретенск. Вид на Шилку
Сретенск. Вид на Шилку

23. Сретенск. Переправа через Шилку
Сретенск. Переправа через Шилку

28. Севастополь. Набережная.
Севастополь. Набережная

29. Севастополь. Набережная
Севастополь. Набережная

30. Севастополь
Севастополь

31. Ялта. Набережная
Ялта. Набережная

32. Ялтинский порт
Ялтинский порт

33. Без подписи
Без подписи

Источник: https://humus.livejournal.com/6970114.html

Метки: Барнаул, бийск, история, крым, новониколаевск, Россия, севастополь, сретенск, Томск, фото, чита, ялта

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