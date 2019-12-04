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Закон, который никого не защитит. 80 лет Зимней войне

08:44. 4 декабря 2019 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы обсуждали новый антисемейный закон, которые пытаются протолкнуть ювенальщики и их лоббисты, а также вспоминали Зимнюю войну 1940 года.

Хронометраж:
0:25 — Почему опубликованная версия законопроекта «о насилии над семьей» огорчила не его только противников, но и лоббистов
16:23 — О злоупотреблениях, которые «проталкивает» законопроект
19:05 — Почему в создании законопроекта принимали участие только женщины
21:01 — Что ждёт резонансный законопроект «о профилактике семейно-бытового насилия»
22:54 — О Советско-финляндской войне
24:54 — Каких итогов войны хотел Сталин
28:34 — Мог ли СССР взять Хельсинки
31:08 — Повлияла ли война с Финляндией на начало Великой Отечественной войны

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P.S. Предыдущие выпуски программы:

Источник: https://nstarikov.ru/zakon-kotoryj-nikogo-ne-zashhitit-80-let-zimnej-vojne-110983

Метки: блог, Видео

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