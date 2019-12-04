Закон, который никого не защитит. 80 лет Зимней войне
В новом выпуске авторской программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» мы обсуждали новый антисемейный закон, которые пытаются протолкнуть ювенальщики и их лоббисты, а также вспоминали Зимнюю войну 1940 года.
Хронометраж:
0:25 — Почему опубликованная версия законопроекта «о насилии над семьей» огорчила не его только противников, но и лоббистов
16:23 — О злоупотреблениях, которые «проталкивает» законопроект
19:05 — Почему в создании законопроекта принимали участие только женщины
21:01 — Что ждёт резонансный законопроект «о профилактике семейно-бытового насилия»
22:54 — О Советско-финляндской войне
24:54 — Каких итогов войны хотел Сталин
28:34 — Мог ли СССР взять Хельсинки
31:08 — Повлияла ли война с Финляндией на начало Великой Отечественной войны
P.S. Предыдущие выпуски программы:
- Возвращение Ротару, и есть ли пределы у необходимой обороны
- Сталин после войны, США и заговоры. Что известно о «деле авиаторов»?
- Гребенщиков – в овечьей шкуре
- Законопроект о домашнем насилии — еще одна попытка протащить ювенальные законы
- После новостей из Петербурга на ум приходят два романа — «Преступление и наказание» и «Идиот»
- Дело Соколова-Наполеона. Чубайс о советском прошлом
- «Русский марш» нужно проводить в Донецке или Луганске
- Почему национализм вреден для России. Ювенальный бизнес
- Политик сравнил истории ликвидации аль-Багдади и бен Ладена
- «Проклятие бен Ладена» может настигнуть спецназовцев, ликвидировавших аль-Багдади
Источник: https://nstarikov.ru/zakon-kotoryj-nikogo-ne-zashhitit-80-let-zimnej-vojne-110983