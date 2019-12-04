Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Используя относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения в жилых массивах населенных пунктов.

Так, в жилом квартале н.п. Трехизбенка зафиксировано наличие бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2), принадлежащей 14 бригаде ВСУ.

На обращения жителей жизни населенного пункта о помощи командование бригады никаких действий не предпринимает, чем подвергает жизни граждан опасности.

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Украинские боевики в нарушение Минских договоренностей продолжают активно применять беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения.

Так, вчера, 2 декабря, благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа «Фантом», осуществлявший полет в зоне ответственности 14 бригады ВСУ. Информация, находившаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Все преступные действия командира 14 бригады ВСУ Войченко нами зафиксированы и будут переданы в Генеральную прокуратуру Республики для приобщения к уголовному делу.

Прошу представителей СММ ОБСЕ данное нарушение зафиксировать и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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По информации, полученной от нашего источника в штабе 46 бригады, на окраине н. п. Макарово во дворе нежилого дома сотрудниками СБУ был найден схрон с оружием: обнаружены пять автоматов АК-74, двадцать гранат РГД-5, а также более тысячи патронов калибра 5,45 мм.

Отмечается, что поисковые действия проводились в рамках работы комиссии службы РАВ ОТГ «Север» с 24 ноября по проверке наличия, учета и хранения оружия и боеприпасов в подразделениях 46 бригады.

В кругу подозреваемых лиц оказались трое военнослужащих бригады, в том числе и командир взвода одного из подразделений.

В подразделениях 59 бригады ВСУ отмечена работа комиссии инженерной службы штаба ОТГ «Север» по проверке качества маскировки техники. В ходе работы выявлен некомплект маскировочных сетей, а имеющиеся в наличии образцы не соответствуют техническим требованиям и нормам.

По результатам работы в штаб 59 бригады ожидается прибытие сотрудников ВСП для проведения разбирательства.

Также в зону ответственности бригады отмечено прибытие группы специалистов по техническому обслуживанию техники 305-го батальона РЭБ и проведению ремонта по замене радиоэлектронных элементов на станции «Буковель-АД».

В связи с низкой надежностью техники данные мероприятия проводятся с периодичностью два раза в месяц.

Экипаж станции выполняет задачи по противодействию БЛА ОБСЕ в районах н. п. Мироновский, Троицкое и Светлодарское.

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