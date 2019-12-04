С цинизмом как с национальной идеей надо завязывать

Сотрудники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии бьют тревогу: если в 1975 г. половую жизнь до 15 лет начинало лишь 4% девушек, то сегодня — 14%, а в 10-11-м классе сексуальный дебют происходит у каждой третьей.

Сегодня отрицается то, что раньше считалось добродетелями. Не воруй – тащат миллиардами. Не прелюбодействуй – не скрывают параллельных семей. Требуют от народа патриотизма – и покупают иностранные гражданства. Невинность старшеклассниц и вовсе становится экзотикой. Отсюда и резкий рост у подростков половых инфекций, и проблемы с репродуктивным здоровьем.

На тему современных нравов «АиФ» попросил высказаться известного писателя Юрия Полякова.

Такое вот «умение жить»

– В 1997 г. я опубликовал статью под названием «Десовестизация». Все вокруг тогда шумели о десоветизации, добивании дракона, выдавливании из себя раба и торжестве общечеловеческих ценностей. Казалось, вот ещё присыплют сверху дустом живучий чертополох коммунизма – и заживём… Мало кто обращал тогда внимание, что слова «справедливость», «совесть», «порядочность», «патриотизм» совершенно исчезли из лексикона журналистов, политиков, мастеров культуры. Да и обывателей, ставших избирателями.

Все, кто жил в 1990-е, думаю, согласятся со мной: в ту пору разбогатеть, не обманув, войти во власть, не предав, совершить карьерный рывок, не «переобувшись в воздухе», было почти невозможно. Царили жадность, вероломство, безответственность, называвшиеся «умением жить». Ельцин рыдаючи обещал «лечь на рельсы», если от реформ людям станет хуже. И что? Народ нищал, вымирал, рылся по помойкам. Семья тем временем неприлично богатела, а президент постоянно ложился, но не на рельсы, а под капельницу после нечеловеческих запоев. Я только что вернулся из Екатеринбурга и, конечно же, посетил Ельцин-центр. Воля ваша, но это грандиозное сооружение больше похоже на беломраморный мавзолей какого-то российского Гаруна аль-Рашида, который ночами тайно выходил из дворца и раздавал бедным деньги. Смешно? Да как сказать… Преемственность власти и канонизация державной безответственности – вещи разные.

А ваучеризация и залоговые аукционы? Помните? Да это же ускоренные курсы расхищения национального достояния, ей-богу… Хоть с кого-то потом спросили? Нет, списали на усушку и утруску, неизбежные при ударном строительстве капитализма. Если забыли, кто именно усушивал наше с вами общее богатство, рекомендую заглянуть в списки «Форбса» – освежает. Полезно также держать на столе групповой портрет «семибанкирщины» – конкретизирует. Именно оттуда, из 1990-х, родом этот наш класс нуворишей, вызывающий оторопь своей жадностью, бессовестностью и презрением к стране обогащения, откуда они норовят свалить при первой же неприятности. Впрочем, виллы, семьи, дети, внуки – давно уже все там. А мы ещё удивляемся, что в России с благотворительностью как-то плохо, нет новых Третьяковых и Морозовых. Откуда им взяться-то? От пираний золотые рыбки, исполняющие желания народные, не родятся.

А ещё предлагаю вам вспомнить выборы 1990-х. И не надо мне рассказывать про мучительное становление юной демократии – я в них участвовал. Это было глобальное санкционированное шулерство, с той лишь разницей, что канделябрами по голове лупили не подтасовщиков, а возмущённых и облапошенных. Когда и это не помогло, просто расстреляли парламент из танков. Увы, с тех пор у нас народу каждый раз настойчиво помогают голосовать правильно. В итоге к избирательным урнам год от года приходит всё меньше людей, а народные избранники всех уровней за редким исключением ухоженны и послушны, как нежные затворницы сералей. Зато к дифференцированным мусорным бакам граждан теперь приходит всё больше, ибо тут уж выбор зависит только от тебя. Умнеем.

Блудили, но тихо

Первичное накопление, а точнее тотальное разворовывание страны (кооперативное-то движение погибло под пятой компрадоров), сопровождалось стремительным уничтожением советских норм половой морали, которые, как считалось, унижали свободного человека в его порыве к сексуальной свободе. На улицы, где недавно стучали касками обманутые шахтёры, вышли куда более трудоспособные жрицы любви, а ТВ превратилось во всероссийский смотр чужого грязного белья. Да, и в партноменклатуре блудили, как умели, но тихо, не устраивая принародных «блуд-шоу», как теперь. Стоит ли удивляться, что нынешние школьницы начинают половую жизнь куда раньше своих советских сверстниц? Ведь интимная близость объявлена чуть ли не физиологическим экспериментом без ограничений, порой хорошо оплачиваемым. Любые удовольствия за ваши деньги. 30-летний литератор, прочитав мой ретро-роман «Весёлая жизнь, или Секс в СССР», воскликнул: «Какие же вы были целомудренные! ». Даже набравшая силу Церковь, почти остановившая секуляризацию, ничего не может поделать с сексуализацией общества. Правда, Господь, кажется, озаботился: СПИД крепчает.

Я неслучайно начал разговор с обширного экскурса в недавнее прошлое: ведь почти все наши сегодняшние проблемы тянутся оттуда. К концу 1990-х стало ясно: с цинизмом как национальной идеей надо завязывать. И нравственное озарение тут ни при чём. Просто догнали: если всё население будет воровать, а не трудиться, если народ станет плевать на алтарь Отечества вместо того, чтобы идти на жертвы ради страны, из которой ещё не всё вывезли, если обыватель приохотится ко всем разновидностям полового самовыражения, забросив чадолюбивую семейную жизнь, то проект «Россия» сам собой закроется, так как верхи попросту останутся без низов.

И тогда, видимо, решили провести «совестизацию» для бедных. Патриотизм снова стал святым словом и нашей, по сути, идеологией. Честный труд и личная скромность опять провозгласили основой основ. Богобоязненная многодетная семья оказалась вновь главной ячейкой общества. Но это – для нас. А для себя они оставили вольницу времён самой разнузданной десовестизации. Понять их можно – ведь страна-то держится на нас. Это мы должны быть отчизнолюбивы, семейственны, богобоязненны, честны, усердны… А на них ничего не держится, потому они могут быть какими захотят.

Вот и получается: мы патриоты, а у них двойное гражданство: капитал границ не знает. Конечно, двойное подданство вроде осудили, но как-то неохотно. Хоть кто-то из высокопоставленных мультипатриотов повинился и рассказал нам, простофилям, куда он дел лишние гражданства? Лично я не слышал. То и дело люди, поставленные на страже закона, этот закон нарушают. Какое наказание их настигает? Тишина. Миллиарды, добытые в России, вырванные из нашей экономики, отнятые у нуждающихся, продолжают косяками уплывать на Запад, объявивший нам санкционную войну. С этим злом вроде тоже борются, но опять-таки как-то по-родственному.

Всё это напоминает мне одну средневековую новеллу. Два благородных короля бились насмерть, не считая воинов. Но один из суверенов любил вино, которое делали только на землях врага. И тот, зная слабость супостата, регулярно посылал ему бочку излюбленного напитка. Впрочем, второй по-тихому тоже чем-то отдаривался. Кажется, растил неприятелю в невесты дочь… Как вам это куртуазное великодушие за счёт нищающих вилланов и гибнущих рубак? Ничего не напоминает? А ведь, знаете, у вилланов и рубак тоже иногда заканчивается терпение.

Источник: https://nstarikov.ru/s-cinizmom-kak-s-nacionalnoj-ideej-nado-zavjazyvat-110870