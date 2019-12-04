Главная » Видео, Наука, Невероятное в мире

Почему тает Арктика? Мнение археологов

08:49. 4 декабря 2019 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Выдающийся русский археолог рассказывает о том, какие климатические процессы протекают в современной Арктике. Какие положительные сдвиги произошли в последнее время в области изучения древнего наследия Северной Евразии.

Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #Арктика #древняяистория #СергейГусев #СергейХарцызов #археологияАрктики #таяниеледников #потепление #похолодание #петроглифы #Костёнки #АтласАрктики #историядокументальный

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XPQz8sfClv4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
... минералами, становится понятно, почему местные жители имеют здоровые... тысячелетиями в суровом климате Арктики. Как и индейцы, ...Употребление кокосового масло, по мнению местных жителей, давало дополнительно ...пасутся на зеленых лугах, тает особо медленно. Это ...
Эффективность лжи
...в грехах Европы, то почему же это из исламских... группа маргиналов навязала свое мнение всему обществу, маргинальная ложь.... Хорошо, но тогда почему же множество ученых выступает ...тысяч лет. «Последние тридцать лет Арктика тает», — сообщает третий отчет IPCC...
Догонялки с теплотой
...что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без пропускания...! Ученики запутаются! Вот почему свежие экспериментальные факты, которые...не нужно тащиться в Арктику, чтобы убедиться в отсутствии... повышает свою температуру: он тает при постоянной температуре. И...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)