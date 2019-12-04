Почему тает Арктика? Мнение археологов
Выдающийся русский археолог рассказывает о том, какие климатические процессы протекают в современной Арктике. Какие положительные сдвиги произошли в последнее время в области изучения древнего наследия Северной Евразии.
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Потому что нагло-саксам, вместе с пиндосами, за их злодеяния, пора на дно…