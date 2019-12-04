Певцов назвал Познера врагом России

Актёр Дмитрий Певцов прокомментировал заявления Владимира Познера об абортах и мракобесах, которые настаивают на запрете убийств нерождённых детей. Певцов считает: позиция Познера доказывает, что он — враг России, который просто хочет, чтобы страна вымерла.

Владимир Познер решил поразмышлять о «либеральном тоталитаризме». Журналисту не понравилась формулировка, которую он услышал во время передачи «Большая игра». Познер был одним из участников политического ток-шоу на Первом канале. В том числе речь там зашла о запрете абортов. И Владимир Познер высказал известную позицию: он не только выступает против запрета, но и настаивает, что все, кто поддерживает иную точку зрения, — мракобесы.

«Да, есть люди, которые хотели бы, чтобы всё было, как когда-то, чтобы это опять было квалифицировано как преступление, чтобы были запрещены аборты — то есть такой немножко возврат в Средневековье. И это не либералы, конечно, это просто мракобесы, по крайней мере с моей точки зрения», — так звучала цитата Познера.

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.

«Мракобесие — это вольный перевод слова „обскурантизм“, которое обозначает негативное отношение к прогрессу, науке и просвещению. То есть мракобесами Познер называет тех, кто против ЛГБТ и против абортов. А это значит, люди против прогресса, против науки, против просвещения, — размышляет Певцов, добавляя, что в этой связи он хотел бы выступить против позиций отстаивающих иную точку зрения.

— На мой взгляд, придумано про 10% рождающихся, так сказать, с гомосексуальными наклонностями. Это враньё, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог.

Но самое главное — не его научная компетенция, а то нежелание видеть, что вот эти отклонения — не норма».

Познер, действительно, придерживается «гомосексуальной нормы». Певцов же подчёркивает:

«Это норма. Нет, это отклонение, чудовищное отклонение, это болезнь, это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведёт к отсутствию продолжения рода, продолжения народа, населения.

И поскольку Владимир Владимирович — человек с двумя гражданствами, имеет недвижимость во Франции, насколько я понимаю, он гражданин Израиля ещё к тому же. И ему абсолютно плевать на Россию и на то, что происходит в нашей стране. Хотя он здесь живёт замечательно, и пользуется благами, и популярностью, и работает по своей профессии. Но его отношение — это если не ненависть, то абсолютно наплевательское отношение. И чем хуже будет в России, тем ему будет приятней и лучше, это совершенно оправдывает такой его взгляд.

Человек не любит то место, где он живёт. И если это место будет вымирать — ему будет приятнее. Вот что стоит за этим заявлением. Он не русский по духу. Это — враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла.

Вот что я хочу сказать по этому посту».

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«Царьград»