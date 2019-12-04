Считаю необходимым развить одну мысль, которую вскользь затронул в одной из своих предыдущих статей.

О фактах, однобокой подаче информации, пропаганде и цензуре.

В последнее время я очень много смотрю различных лекций, диспутов и выступлений на английском языке. Как по экономике (больше не по теории, а текущей аналитики), так и связанных с политологией и историей.

И вот я несколько раз столкнулся, в частности, с таким явлением. Люди даже левых взглядов (не «культурных марксистов» и прочего ЛГБТ, а нормальных), пропагандирующие коммунизм или социализм, как только речь заходит о «Джозефе Сталине», начинают нести полную ахинею.

«Ужасные преступления», «кровавый ГУЛАГ», «60 миллионов жертв» и тому подобные пропагандистские клише. А когда начинаешь спрашивать, откуда они черпают информацию, то слышишь в лучшем случае ссылки на «Доктор Живаго» Пастернака или на творчество Солженицына.

Но это не документы, и то, и другое – это художественные произведения! Причём далёкие от реальности (половины описанных Солженицыным лагерей вообще не существовало в природе).

В худшем же случае их представление об СССР базируется и вовсе исключительно на голливудских поделках.

И проблема в том, что у них вообще нет доступа к альтернативной (читай правдивой) информации.

Ко мне буквально на днях обратился англоязычный человек, которого интересует эпоха Сталина. И он пишет, что не верит в «60 миллионов жертв», но не может этого доказать своим знакомым. Просил у меня источников.

Я ему накидал ссылок на различные статьи и архивы, но это всё русскоязычные источники. И ему, как минимум, нужно это всё переводить на английский, если он хочет попытаться что-то доказать другим.

Дело ведь не в одном Сталине. Кровожадными и дикими в западной пропаганде изображаются зачастую все русские.

И попытки опровергнуть эти стереотипы натыкаются на несколько поколений людей, выросших в среде, где «СССР – кровавая диктатура», «Григорий Распутин – инфернальный некромант», «кровожадные казаки, наводящие ужас на всю Европу», не говоря уже о всемогущем и коварном КГФСБ.

Англосаксонская пропаганда несколько столетий подряд (я не преувеличиваю) создаёт подобные образы «диких и кровожадных русских».

Один из первых примеров этого – это история Александра Васильевича Суворова. После Итальянского похода им восхищалась, без преувеличения, почти вся Европа (и даже многие из разбитых им французов).

И вот тогда англичане, которых задавила жаба, что у них нет ни одного такого гениального полководца, начали массово штамповать карикатуры на Суворова.

Британцы даже перекрутили фамилию «Суворов», превратив её в «Swallow» (то есть «поглотитель»).

Аналогичным образом они изображали Ивана Грозного, приписывая ему невиданные зверства (хотя их собственные короли той же эпохи, типа Генриха Восьмого, были гораздо более кровожадными).

И так со всеми выдающимися фигурами русской истории, которые становились поперёк планов англосаксов – Пётр Первый, Владимир Ленин, «Джозеф» Сталин.

Даже Григорий Распутин, выступавший против войны с Германией (и тем самым мешавший планам англичан), был ими не только убит, но и посмертно демонизирован. Да, бухал. Да, был бабником. Это не повод делать из него исчадие ада, как это в западной поп-культуре сплошь и рядом.

О том, что там понаписывали и наснимали про Екатерину Великую я лучше вообще промолчу.

Вот та самая формула «Доказательства не нужны. Вы вбрасывайте, не рефлексируйте, пусть оправдываются».

И вот уже «Пётр Первый гей», Ленин тоже (и якобы умер от сифилиса, что давно опровергнуто). Самое ужасное, что многие россияне, движимые теми или иными политическими предпочтениями, радостно участвуют и поддерживают компании по очернению различных периодов нашей истории.

Одни очерняют царизм, другие СССР, третьи современную Россию. Уже и до Александра Невского с князем Владимиром добрались. В результате вся российская история равномерно измазана в лживой грязи (под радостное хрюканье политически ангажированных персонажей).

С Китаем, кстати, англосаксы пытаются делать то же самое. Неоднократно слышал истории про «двести миллионов убитых лично Мао».

Или истории про «зверства коммунистов в Тибете». Пока коммунисты не пришли в Тибет, то там правили такие милые далай-ламы – которые практиковали рабство, носили на одежде в качестве украшений отрубленные человеческие руки, а из черепов делали кубки.

Потом пришли злые коммунисты, освободили рабов и пинками выгнали рабовладельцев из страны. Это же ужасно, это притеснение по религиозному признаку! (сарказм)

Правда китайцы внутри своей страны активно противостоят попыткам переписывать или очернять свою историю.

А наши пока продолжают страдать этим (в том числе и пытаясь поливать грязью современную Россию, искажать её название и очернять государственные символы). Англосаксы аплодируют и всячески поддерживают такое борцунство (а многим и денег дают «на принципиальность и непримиримость»).

С моей же точки зрения попытки очернять Сталина и СССР ничем не отличаются от попыток очернять Российскую Империю и Петра Великого, или от попыток очернять Ивана Грозного или Александра Невского.

Это психоисторические войны, попытки привить русским комплекс неполноценности. И вроде большинство русских уже прошли через это и исцелились, но попытки очернения настойчиво продолжаются.

И да, я «охранитель» и нашей истории.

При этом у нас почти полная вседозволенность (за редким исключением типа «Смерти Сталина»), а в США вам никогда не позволят показать фильм, где Сталин и коммунисты показаны позитивными персонажами.

Поэтому я считаю, что нужно более активно защищать и продвигать историческую правду. В том числе и о том, что репрессии Рузвельта против американского населения были гораздо страшнее сталинских (только от голода в США погибло свыше 8 миллионов человек). И о том, почему индусы до сих пор считают Черчилля гораздо более кровавым тираном, чем Гитлера.

Александр Роджерс, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/o-faktah-odnobokoj-podache-informacii-propagande-i-cenzure-111001