Китайская кантата о Сталине
11:19. 4 декабря 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кантата о Сталине на китайском языке.
Перевод текста на русский:
От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орёл совершает полёт,
О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.
Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит.
Её не удержат посты и границы,
Её не удержат ничьи рубежи.
Её не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша, и кули,
Поёт эту песню китайский солдат.
От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор ведёт самолёт,
О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню поёт весь народ.
А мы эту песню поём горделиво
И славим величие сталинских лет,
О жизни поём мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед.
Слова Инюшкина. Музыка А. Александрова.
https://vk.com/wall-156278021_11022 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5472553.html