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Китайская кантата о Сталине

11:19. 4 декабря 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Кантата о Сталине на китайском языке.



Перевод текста на русский:

От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орёл совершает полёт,
О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ.

Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит.
Её не удержат посты и границы,
Её не удержат ничьи рубежи.

Её не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эту песню и рикша, и кули,
Поёт эту песню китайский солдат.

От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор ведёт самолёт,
О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню поёт весь народ.

А мы эту песню поём горделиво
И славим величие сталинских лет,
О жизни поём мы прекрасной, счастливой,
О радости наших великих побед.

Слова Инюшкина. Музыка А. Александрова.

https://vk.com/wall-156278021_11022 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5472553.html

Метки: Александров, Китай, музыка, песни, ссср, сталин

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