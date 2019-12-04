Как Тредиаковский все названия стран вывел из русского языка

За 250 лет до Задорнова!

Тредиаковский

Василию Тредиаковскому русская литература обязана, без сомнения, очень многим. Начать хотя бы с того, что это именно он написал первый в России светский роман - "Езда в остров Любви" (1730 год). Это именно он впервые издал поэтический сборник не как набор случайных стихотворений, а как цельную лирическую книгу.

Да и вообще, русская поэзия в ее нынешнем понимании родилась, благодаря его открытию - важно не только количество слогов, но и правильное чередование ударений. Эти мысли он изложил в труде под названием "Новый и краткий способ к сложению стихов Российских"(1735 год).

Спустя несколько лет Ломоносов, вдохновленный догадкой Тредиаковского, разработал четкую систему стихотворных метров и показал мастер-класс в написании стихов.

Как было тогда принято, Тредиаковский занимался сразу всеми областями гуманитарных наук. Литература, история, лингвистика, этимология. Правда, его этимологические упражнения сегодня вызывают улыбку.

До открытия компаративизма (сравнительного языкознания) с его мощным научным арсеналом было еще полтора века. Поэтому единственным его инструментом на этом поприще была фантазия - происхождение тех или иных слов он брал, что называется, из головы.

Хотя, конечно, многим нынешним любителям "народной этимологии"такие методы вполне знакомы. К тому же Тредиаковский был склонен выводить все иностранные названия из русских слов, что тоже имеет большой отклик у нынешней аудитории.

Приведем примеры, ясно показывающие, как именно Тредиаковский возводил к русскому языку разные названия.

Италию, по его мнению, это искаженное Удалия. Потому что удалена от славянских земель. В другом месте он предлагает иную версию: она первоначально называлась Выдалией, потому что выдается в море. Сицилия - это Сечелия. Потому что отсечена от Италии. Британия - это Пристания, место, где можно найти пристанище. Иные варианты - Бродания или Братания. Германия - это Холмания, Кормания или Ярмания, что в свою очередь восходит к словам холм, корма или ярмо. Какую-то одну версию Тредиаковский выбрать не в силах Норвегия - это Наверхия. Потому что на карте находится наверху. А еще амазонки - это искаженное "омужанки", то есть мужественные женщины. А сарматы - "царь-меты", то есть искусные метатели. А скифы - это "скиты", то есть скитальцы. И все остальное в том же духе. В общем, как видите, если взять тезисы Тредиаковского, изложить их современным языком да переиздать под чужой фамилией, книга бы явно пользовалась большим успехом.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/litinteres/kak-trediakovskii-vse-nazvaniia-stran-vyvel-iz-russkogo-iazyka-5de5ff315d636200b075ccaf