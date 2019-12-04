Главная » История, Славянский Язык

Как Тредиаковский все названия стран вывел из русского языка

15:31. 4 декабря 2019 310 просмотров Один комментарий Опубликовал:

За 250 лет до Задорнова!

 

99253nncd

                 Тредиаковский

Василию Тредиаковскому русская литература обязана, без сомнения, очень многим. Начать хотя бы с того, что это именно он написал первый в России светский роман - "Езда в остров Любви" (1730 год). Это именно он впервые издал поэтический сборник не как набор случайных стихотворений, а как цельную лирическую книгу.

Да и вообще, русская поэзия в ее нынешнем понимании родилась, благодаря его открытию - важно не только количество слогов, но и правильное чередование ударений. Эти мысли он изложил в труде под названием "Новый и краткий способ к сложению стихов Российских"(1735 год).

Спустя несколько лет Ломоносов, вдохновленный догадкой Тредиаковского, разработал четкую систему стихотворных метров и показал мастер-класс в написании стихов.

look.com.ua-250607

 

Как было тогда принято, Тредиаковский занимался сразу всеми областями гуманитарных наук. Литература, история, лингвистика, этимология. Правда, его этимологические упражнения сегодня вызывают улыбку.

До открытия компаративизма (сравнительного языкознания) с его мощным научным арсеналом было еще полтора века. Поэтому единственным его инструментом на этом поприще была фантазия - происхождение тех или иных слов он брал, что называется, из головы.

Хотя, конечно, многим нынешним любителям "народной этимологии"такие методы вполне знакомы. К тому же Тредиаковский был склонен выводить все иностранные названия из русских слов, что тоже имеет большой отклик у нынешней аудитории.

Приведем примеры, ясно показывающие, как именно Тредиаковский возводил к русскому языку разные названия.

$_3

 

Италию, по его мнению, это искаженное Удалия. Потому что удалена от славянских земель. В другом месте он предлагает иную версию: она первоначально называлась Выдалией, потому что выдается в море.

Сицилия - это Сечелия. Потому что отсечена от Италии.

Британия - это Пристания, место, где можно найти пристанище. Иные варианты - Бродания или Братания.

Германия - это Холмания, Кормания или Ярмания, что в свою очередь восходит к словам холм, корма или ярмо. Какую-то одну версию Тредиаковский выбрать не в силах

Норвегия - это Наверхия. Потому что на карте находится наверху.

А еще амазонки - это искаженное "омужанки", то есть мужественные женщины. А сарматы "царь-меты", то есть искусные метатели. А скифы - это "скиты", то есть скитальцы. И все остальное в том же духе.

 

img_top

 

 

В общем, как видите, если взять тезисы Тредиаковского, изложить их современным языком да переиздать под чужой фамилией, книга бы явно пользовалась большим успехом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/litinteres/kak-trediakovskii-vse-nazvaniia-stran-vyvel-iz-russkogo-iazyka-5de5ff315d636200b075ccaf

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кирилл, церковь и древнерусская азбука
... евреев.Этот сборник, как и все 39 произведений Ветхого завета... русскую поэзию В. К. Тредиаковским, потом Н. И. Гнедичем... Лыбедь, а мужчине служило именем название подручного предмета – кия, то...через проливы) и другие страны Средиземноморья.Главным образом с ...
Зачем историку нужно знать историографию?
...в связи с чем весьма странно, «что славнейший автор, ...произвол (искушение которым Миллер все же не избежал, ... лишь В.К.Тредиаковский, что объясняется, как подмечено в литературе,... для собственного обозначения иностранное название другого народа, только потому...
История переписывания истории Руси-России
... что нам навязывается под названием “история России”, есть ... 1839. Далее происходят странные и непонятные пока события...Крашенинников Степан Петрович, *51) Тредиаковский Василий Кириллович, 1746 год: ... членам Российской Академии все как-то не удавалось ...
ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ АДМИРАЛ ШИШКОВ
...и сочинения Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, и старые славянские книги...к облакам...         Странное для нас сочетание морской ..., как держать неприятеля взаперти в Выборгской губе. «Все, что...и безчестными, прямое их название не нравилось...     Но...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)