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ИЕРАРХИЯ СВЕТА: БОГИ ИЛИ ЛЮДИ?

10:45. 4 декабря 2019 176 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Тех, кого К. Э. Циолковский в своих работах назвал «высшими людьми», на Востоке называют Махатмами («Великими Душами»), Архатами и Бодхисатвами, а Их руководителей — Владыками Шамбалы. Самые яркие Их воплощения на Земле — такие, как Иисус, Будда и другие основатели великих религиозных и философских учений, на Востоке именуют Аватарами.

Экзотерические (т. е. внешние, рассчитанные на народные массы, не обладающие большими знаниями) религиозные учения приписывают этим посланникам Высших Сил статус богов. Эзотерические (т. е. тайные, рассчитанные на небольшое количество людей, посвященных в тайную мудрость) философские учения считают их не богами, а богочеловеками — духовными Учителями человечества, достигшими более высокой, чем человеческая, ступени эволюции.

Кем же Они являются в действительности? Возможности Высших существ действительно потрясают воображение, как мы увидим в дальнейшем из свидетельств тех людей, кому посчастливилось общаться с Махатмами.

Но Бог, Божественное Начало в учении Живой Этики — это не некая сверхъестественная мистическая личность, которая сотворяет мир по своей воле и на которую — в этом случае — можно было бы возложить всю ответственность за все несовершенства этого мира. В данном плане А. Клизовский вполне справедливо замечает: «В адрес христианского Бога, Который, по учению христианской церкви, есть сама любовь, сострадание и милосердие, всегда неслись и несутся бесчисленные упреки в несправедливости и в жестокости, так как верующий христианин не знает, что постигающие его удары есть действие космических законов, но не Бога.

Введенный в заблуждение неправильными представлениями о Боге, верующий и страдающий христианин часто задает много несуразных вопросов по адресу Бога, вроде того: почему Бог допускает, чтобы совершилось какое-нибудь возмутительное преступление, если Он всезнающ? Почему Бог не пресекает какое-нибудь вопиющее злоупотребление, если Он справедлив? А видя иногда искаженные от ужаса и страдания лица погибших при катастрофах людей, человек шлет по адресу Бога уже не упреки, но брань и часто отворачивается от Него навсегда, принося этим себе непоправимый вред. Все это происходит благодаря ложному учению церкви, которая учит, что Бог есть Сущность, Которая за всем следит, все знает и все видит» (А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи).

С точки зрения эзотерической философии Востока, Бог — это не сверхъестественная мистическая Личность, а Высшая творческая сила самой Природы, сверхличный космический принцип, элемент которого присутствует в каждом живом существе, в каждой форме жизни, представляя собой их бессмертное духовное начало.

Кем же тогда являются Логосы-Аватары, сотрудники Космического Разума, если Они не боги?

В христианстве существует очень емкое понятие богочеловека. Именно подобный статус более всего отвечает природе Аватаров. В отличие от Бога, богочеловек — это уже не принцип, а именно Космическая Индивидуальность, имеющая несравненно более высокий, чем обычный человек нашей эпохи, уровень развития всех потенциальных качеств и способностей, которыми располагают люди Земли. Одним словом, это именно «высший человек», как назвал этот уровень эволюции Циолковский.

Именно организация богочеловеков из высших миров представляет собой ту силу, которая помогает Божественному Началу — высшему творческому аспекту Природы — руководить эволюцией всей Вселенной. Как отмечал в своей книге А. Клизовский, «вся многообразная жизнь Космоса с Его эволюцией и всем тем стройным порядком, какой мы наблюдаем в мироздании, осуществляется при помощи Иерархии. Миллионы Иерархов различных ступеней власти, силы и могущества принимают участие в творчестве и управлении Космосом, но не ведает этим один Бог, как ошибочно представляют себе это многие христиане» (А. И. Клизовский. Основы миропонимания новой эпохи).

Согласно учению Агни Йоги, подлинные Аватары — Великие духовные Учителя человечества — в незапамятные времена были такими же, как и мы, земляне, обычными человеческими существами, жившими на других планетах. Но в ходе миллионов лет космической эволюции, совершенствуясь из воплощения в воплощение, они завершили человеческую стадию своей эволюции и достигли богочеловеческого уровня развития. Именно этот уровень, соответствующий — в представлении человека — уровню Божественного существа, и позволил этим Великим духам стать Аватарами, т. е. прийти на нашу планету для того, чтобы помогать человечеству эволюционировать.

Достигнув богочеловеческого уровня развития, наши Старшие Братья по разуму решили помочь сделать это и земному человечеству.

Источник: https://esoterics.wikireading.ru/74294

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