China Military Power 2019
12:21. 4 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Для интересовавшихся.
Инфографика из доклада Агенства Национальной Разведки США посвященного анализу китайской военной машины.
Организационная структура НОАК.
Военный бюджет Китая 2007-2018. Красная линия – процент расходов от ВВП. Стоит помнить, что на Западе Китай давно подозревают в том, что он прячет часть расходов на оборону и не дает их в открытой статистике.
Оперативные ТВД.
1-й и 2-й островные барьеры.
Силы Китая на Южном ТВД. Армия, авиация и флот. Выделяют это направление по вполне понятным причинам, так как в первую очередь отсюда будут брать войска при необходимости умиротворения Гонконга, а также поддерживать операции к югу от Тайваня и в районе архипелага Спратли.
Ядерная программа Китая – производство урана и плутония, разработка ядерного оружия, испытательный полигон.
Космодромы.
Актуальные китайские ракетоносители LM – "Великий Поход" и их модификации.
Дислокация штабов основных оперативных единиц – штабы ТВД, армейских групп, корпус ВДВ. Штаб корпуса морской пехоты – дислокация не установлена.
Армейских групп – 13, общевойсковых бригад – 78, артиллерийских бригад 15, авиационных бригад/бригад ВДВ – 13, механизированных пехотных дивизий – 1.
Корабельный состав китайского флота (2-й авианосец на момент написания доклада США еще не считали боеготовым).
Дальностью поражения различных типов китайских ракет ПВО корабельного базирования.
Плавающая бронетехника НОАК – БМП, танки, САУ.
ВВС Китая. Штабы, базы, бомбардировочная и дальняя авиация.
Основные типы боевых самолетов ВВС Китая.
Ракетные системы Китая, включая МБР.
Радиус поражения основных ракетных систем Китая.
Военные базы и аванпосты Китая на архипелаге Спратли.
Страны, куда Китай поставляет оружие.
Полная версия доклада на английском языке вот здесь https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/China_Military_Power_FINAL_5MB_20190103.pdf
Аналогичный доклад по Ирану можно посмотреть здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5470661.html
Предшествующие доклады, в том числе и о России за 2017-й год вот здесь https://www.dia.mil/Military-Power-Publications/
На тему воплей, а почему доклады не на русском. Если есть желающие, переводите и присылайте – опубликую и на русском.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5473017.html