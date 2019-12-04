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China Military Power 2019

12:21. 4 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Для интересовавшихся.
Инфографика из доклада Агенства Национальной Разведки США посвященного анализу китайской военной машины.


Организационная структура НОАК.


Военный бюджет Китая 2007-2018. Красная линия – процент расходов от ВВП. Стоит помнить, что на Западе Китай давно подозревают в том, что он прячет часть расходов на оборону и не дает их в открытой статистике.


Оперативные ТВД.


1-й и 2-й островные барьеры.


Силы Китая на Южном ТВД. Армия, авиация и флот. Выделяют это направление по вполне понятным причинам, так как в первую очередь отсюда будут брать войска при необходимости умиротворения Гонконга, а также поддерживать операции к югу от Тайваня и в районе архипелага Спратли.


Ядерная программа Китая – производство урана и плутония, разработка ядерного оружия, испытательный полигон.


Космодромы.


Актуальные китайские ракетоносители LM – "Великий Поход" и их модификации.


Дислокация штабов основных оперативных единиц – штабы ТВД, армейских групп, корпус ВДВ. Штаб корпуса морской пехоты – дислокация не установлена.


Армейских групп – 13, общевойсковых бригад – 78, артиллерийских бригад 15, авиационных бригад/бригад ВДВ – 13, механизированных пехотных дивизий – 1.


Корабельный состав китайского флота (2-й авианосец на момент написания доклада США еще не считали боеготовым).


Дальностью поражения различных типов китайских ракет ПВО корабельного базирования.


Плавающая бронетехника НОАК – БМП, танки, САУ.


ВВС Китая. Штабы, базы, бомбардировочная и дальняя авиация.


Основные типы боевых самолетов ВВС Китая.


Ракетные системы Китая, включая МБР.


Радиус поражения основных ракетных систем Китая.


Военные базы и аванпосты Китая на архипелаге Спратли.


Страны, куда Китай поставляет оружие.

Полная версия доклада на английском языке вот здесь https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/China_Military_Power_FINAL_5MB_20190103.pdf
Аналогичный доклад по Ирану можно посмотреть здесь https://colonelcassad.livejournal.com/5470661.html
Предшествующие доклады, в том числе и о России за 2017-й год вот здесь https://www.dia.mil/Military-Power-Publications/

На тему воплей, а почему доклады не на русском. Если есть желающие, переводите и присылайте – опубликую и на русском.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5473017.html

Метки: азия, Дальний Восток, Китай, кнр, ноак, разведка, США

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