#8 | В каком переводе читать “Науку логики”? Словарь Попова
15:16. 4 декабря 2019 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Старайтесь различать восемь «страстных помыслов» и избегать их: 1 – чревоугодие; 2 – блуд; 3 – сребролюбие; 4 – гнев; 5 – печаль; 6 – уныние; 7 – тщеславие; 8 – гордыня. Для их преодоления необходима напряжённая внутренняя работа и молитва.