Журналиста «Новой газеты» проверят на пособничество террористам

26.11.2019

ФСБ, получив запрос от депутата ГосДумы Виталия Милонова, решила проверить журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который подозревается в связях с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ и сливе террористам данных воющих в Сирии россиян.

Как сообщили СМИ, сотрудники ФСБ должны инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, а также проверить связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство». По словам Виталия Милонова, поводом для заявления послужило журналистское расследование Федерального агентства новостей, которое полностью можно прочесть здесь.

Как отметили журналисты, первые слухи о том, что Коротков сотрудничает с террористами, появились еще 10 сентября 2017 года. Тогда Telegram-канал Directorate 4 опубликовал весьма необычную фотографию. «Вчера на одном из трупов убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков ИГ1 нашлось весьма интересное чтиво — распечатка на официальных бланках органов ИГ «слива» по «группе Вагнера», опубликованного на «Фонтанка.ру». Рядом валялись пособия ИГ по военной медицине и другие документы «диуана армии» («министерства обороны» на местный лад), детский рисунок и разнообразный хлам, который также нашли на телах двух убитых исламистов», — сообщил канал. Но примечательно то, что среди распечаток неожиданно был найден мобильный телефон Короткова. Хотя как раз тут удивляться нечему - именно Коротков опубликовал в открытом доступе личные данные российских добровольцев, военных летчиков, которые выполняли боевые задачи в Сирии, помогая Дамаску в борьбе с ИГИЛ. Это привело к тому, что террористы предприняли попытку совершить нападение на жен и детей российских летчиков, однако это покушение было предотвращено силами ФСБ. Тем более, что у «Новой» выходы на сирийских боевиков уже были. Осенью прошлого года коллега Короткова - Ольга Боброва опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

Как отметил Виталий Милонов, сам по себе Коротков никак не мог обладать информацией о деятельности российских добровольцев и летчиков — ее ему передавали. «Если журналист занимается законной деятельностью, то сам получить такую информацию он не может. Никак. Поэтому необходимо выяснить, каким образом наша либеральная журналистика используется как канал специальных операций для западных спецслужб по тому, чтобы способствовать уничтожению наших военных, раскрывать их данные. Эта информация — предательство Родины. Настоящая измена. Публикация данных военных, которые защищают россиян от действий боевиков за пределами нашей страны, — это очень плохо. В Соединенных Штатах за аналогичные действия предусматривается очень суровое наказание», — пояснил Виталий Милонов.

По мнению депутата, российским правоохранительным органам в рамках закона необходимо провести тщательное расследование того, как эта информация попадает в руки либеральных журналистов, кто ее им дает. Виталий Милонов выразил уверенность, что это работа западных спецслужб для раскрытия конфиденциальных деталей и использования ее в качестве элементов политической войны с Россией.

Дальше становится еще интересней. Как отметили журналисты ФАН, Коротков работал с террористами по заказу Михаила Ходорковского. Ходорковский, сотрудничая с американскими спецслужбами, оплачивал командировки российских либеральных журналистов на базу «Исламского государства». Беглый олигарх платил Короткову десятки миллионов рублей за сотрудничество с ИГ и антироссийскую пропаганду. Официальный заработок Короткова значительно меньше тех сумм, на которые он жил. Большие деньги у Короткова появлялись после европейских форумов, которые были организованы Михаилом Ходорковским. «У Ходорковского на лбу написано, что он работает не в интересах России. Ходорковский — беглый ворюга, которого отпустили, чтобы не держать этот источник зловонья у себя на территории. Естественно, Ходорковский — это человек, который полностью под контролем западных спецслужб. Он получил от них невиданный иммунитет. Сейчас Ходорковский — это новый Власов, который добровольно пришел к предательству Родины», — добавил Виталий Милонов.

По мнению депутата, Коротков и «Новая газета», а также прочие либеральные издания, используя «мандат журналиста», в открытую ведут не оппозиционную, а откровенно противозаконную деятельность против России. ФСБ должна инициировать тщательную проверку цепочки взаимоотношений западных спецслужб с олигархом Ходорковским и «оппозиционным» журналистом Коротковым. «Это не политическое противостояние внутри России, это тщательно скоординированная деятельность по дестабилизации ситуации внутри Российской Федерации и реализации революционных сценариев», — заключил Виталий Милонов.

Вот тут вроде бы сказано все правильно, только решительно непонятно, почему об этом говорят спустя полтора года с момента публикаций данных российских военных либеральными СМИ и почему об этом говорит депутат а не следователи ФСБ и СК.

Не понятно даже, что хуже: силовики не были способны выяснить то, что узнали журналисты, или их попросили «не мешать». Притом последнее кажется все более вероятным, учитывая, что у нас за меньшее сотрудничество с террористами сажают, а «светлоликий» журналист с «хорошими друзьями» до сих пор даже на допрос не вызван. Впрочем, пока не вечер, будем дальше следить за развитием данной истории.

РИА Катюша

Вот такая у нас независимая пресса, а наблюдая за согласованными компаниями на тельавидении, в прессе и уже в интернете, на всех уровнях, от ювеналки до лгбт сообществ, приходится согласиться с Милоновым. Критиковать ерейские сми может только еврей, стальным остаётся только соглашаться.

Источник: http://katyusha.org/view?id=13172