Закон «о насилии над семьей» не устраивает никого

Пресловутый ювенальный законопроект, который в народе уже окрестили закон «о насилии над семьей» не может быть принят. С этим согласны даже его лоббисты и ювенальщики. Это стало понятно во время круглого стола, который прошел в Санкт-Петербурге.

Симпатии организаторов из агентства «Росбалт» проявлялись даже в названии мероприятия: «Бьет – значит любит? ». Столь удивительно название вынудило меня начать свое выступление с констатации очевидного факта: в зале нет людей, которые считают насилие человека над человеком нормой. Не надо пытаться выставлять противников этого вредного антисемейного закона упырями и любителями мордобоя.

Чтобы объяснить абсурдность и юридическую безграмотность закона, мне пришлось зачитать несколько терминов и формулировок. Ведь этот закон, якобы призванный защитить жертв насилия, распространяется только на деяния «не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления». То есть предлагают принять закон для защиты от побоев, который на побои вообще не распространяется. Ведь любое насилие есть состав правонарушения или преступления по КОАП или УК.

«Защитники законопроекта говорят, что те, кто выступают против его принятия – якобы «за» насилие в семье. Это неправда. Это попытка манипулировать эмоциями. Нам не нравится этот закон по одной простой причине: он ни в коем случае не решает тех задач, о которых говорят лоббисты этого закона. Лоббисты закона говорят нам о насилии в семье, подразумевая избиения, убийства, изнасилования и другие страшные вещи, которые происходят. Тем не менее, просто понятие того, о чем этот закон, говорит, что закон не будет заниматься вопросами, уже прописанными как административные правонарушения или уголовные преступления — это значит, что все то, ради чего принимается этот закон, в этот закон не входит. Возникает вопрос: зачем принимать законопроект, в котором прямо написано, что он точно не достигнет тех целей, ради которых принимается» — сказал Николай Стариков. Источник: ПВО

Итог мероприятия удивителен: сторонников у данного законопроекта нет. Его нельзя принимать и с этим согласились практически все участники Круглого стола.

Такой вариант нас вполне устраивает…

«В мероприятии приняли участие: ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Совета по правам человека при Президенте России Наталия Евдокимова, координатор психологической службы ИНГО «Кризисный центр для женщин» Елизавета Великодворская, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков, редактор РИА «Катюша» Андрей Цыганов, психолог, начальник Службы медиации Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Михаил Бриль, профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков, протоиерей Константин Пархоменко». Источник: Росбалт

Полная видеозапись:

Мое выступление на 10:20, 1:11:12, 1:17:45.

Ролик с моими словами на этом круглом столе:

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Источник: https://nstarikov.ru/zakon-o-nasilii-nad-semej-ne-ustraivaet-nikogo-110991