Главная » Видео, История, Мировоззрение, Экономика

Вся правда об экономике Российской империи. В. Галин

09:57. 3 декабря 2019 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кандидат экономических наук Василий Галин рассказывает о мифах, которые окружают экономику РИ. Какие основные факторы можно выделить, почему были неизбежны серьёзные изменения.

Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #экономика #история #золотойрубль #экономическаяистория #долги #валюта #инвестиции #ВасилийГалин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AbAHziECQ9E

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Чудо советской экономики. Из цикла «СССР – проектная контора»
... до буквально одной идеи. Вся экономика превратилась в единый народно-хозяйственный...между всеми участниками пропорционально вкладу. Правда, японцы никогда не признавались, ... И легенда о безудержном росте экономики Российской империи имеют ту же подоплеку – ...
Февраль 1917 г. - либеральный проект для Российской империи
...что большевистская революция уничтожила Российскую империю, разрушив все основы... далёкими от исторической правды фильмами с омерзительными ...немецкая".Наиболее мощными экономико-политическими группировками ...что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до...
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»
...высококлассные специалисты в области экономики, экологи, международного права...гордого народа Славной Российской Империи Русов, миру необходимо...скрытой мировой правды развития цивилизации, правды и ...богаты и разнообразны. Вся история человечества –...
Большая война ближайшего будущего
... было. Насколько это правда?  Валентин Катасонов: Я...то бывшие союзники России, Российской империи, по Первой Мировой ...начинают кромсать всё и вся. Это реформы, особенно... экономика, рыночная экономика, либеральная экономика. Всё-таки, как назвать экономику,...
Газета "ПРАВДА" : Так кто закладывает мины под союз России и Белоруссии?
... Союзу», опубликованного «Правдой», отражалось общее настроение... прагматичной политики». Вся кремлёвская рать обрушилась ...дополнительным фактором роста российской экономики». Умолчав о ..., объединившей народы распавшейся Российской империи, — их стремления...
От Григория Распутина к тайнам Государства Российского
...привилегий дворянства. Границы Российской империи были значительно раздвинуты на... просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского ...АРКТИЧЕСКАЯ РОДИНА В ВЕДАХ ПРАВДА О ПРАЗДНИКЕ "ПОКРОВ ... бесполезное и неблагодарное! Вся наша история, начиная...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)