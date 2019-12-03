„Всемирный Потоп. Физика явления” – фильм-исследование с эпилогом
09:59. 3 декабря 2019 206 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Такое впечатление, что на отметке 5:38 объяснение автора эффекта Джанибекова, мягко говоря, сильно натянуто.
В остальном же фильм достаточно интересный со множеством любопытных схем и гипотез.
В остальном же фильм достаточно интересный со множеством любопытных схем и гипотез.
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В Китае уже стоят готовые суда для купивших билет по 1 000 000 000 долларов.
Смоет ли Божья кара всю человеческую нечисть? Вот вопрос вопросов.
Т.е те кто не купил билет нечисть и их смоет?
https://www.youtube.com/watch?v=Sd24hM95Fng