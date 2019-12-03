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„Всемирный Потоп. Физика явления” – фильм-исследование с эпилогом

09:59. 3 декабря 2019 206 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Такое впечатление, что на отметке 5:38 объяснение автора эффекта Джанибекова, мягко говоря, сильно натянуто.

В остальном же фильм достаточно интересный со множеством любопытных схем и гипотез.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4771912.html

Метки: Гипотеза, история, космос, планета, природа, физика

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