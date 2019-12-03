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«Уход означает дезертирство», — Венедиктов рассказал о «миссии Путина»

09:04. 3 декабря 2019 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Уход означает дезертирство», — Венедиктов рассказал о «миссии Путина» | Русская весна

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью екатеринбургскому информационному порталу Е1 рассказал о том, что у Владимира Путина есть своя «миссия».

На вопрос о возможном участии Путина в президентских выборах 2024 года и «политической пенсии» Венедиктов ответил:

«Почему вы решили, что не сможет (участвовать в выборах — прим. РВ)? Возможны всякие решения. Я абсолютно уверен, что если позволит здоровье и будет желание, то Путин будет первым лицом в государстве независимо от того, как этот пост будет называться. Пока ничего не показывает обратного».

«У него после Крыма, с моей точки зрения, появилось понимание миссии. Она в том, чтобы Россия была равной, как раньше, США, Евросоюзу, Китаю. Пока миссия не выполнена, уход означает дезертирство, так, мне кажется, он думает.

А дезертиров он не любит. И никогда не сможет подумать о том, что он дезертирует, чтобы хорошо и сладко пожить, а страна останется под санкциями и с такой экономикой. Он не видит возможности уйти в 2024 году, потому что миссия не выполнена. А поскольку я понимаю, что эта миссия не может быть выполнена никогда, — делайте выводы», — заключил он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575353093

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 215 175
    Valeriy Bondarik 3 декабря 2019 в 11:54

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ…что господин Путин не только Останется,
    но И…Продолжит ОСТАВАТЬСЯ,как Минимум – Ещё 2-ва Срока…
    1-ый это С 2024…(до 2030-го)а Потом…ЕЩЁ “пятёрочку”…
    [Ему Здоровье Его вполне Разрешает...иным - Уже НЕТ...]
    …если-же он “С-ДУРУ” – передаст-dimony-”Lейца”-ТО…проиграет!
    “““““““““““`
    _ Вы уж Извините,но при ВСЕХ Вовиных КОСЯКАХ -
    ему в России – НЕТ альтернативы(ВСЕ остальные – ещё Хуже)!
    *** Димончик-АЙфончик – это вообще ВРАГ России(с “ед-ро”ССами)!
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    ИХнего…Полит-возрождения…в виде Полит-помощи(Li…) ему…?…
    * Так вот – ему(несмотря НА ЕГО “пенсионный-закон” = УТИЛИЗАТОР Руси)
    ПОКА ещё в России – Верят,хотя доверие ему СТРЕМИТСЯ к…Плинтусу…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 03-12-19.

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