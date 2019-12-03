«Уход означает дезертирство», — Венедиктов рассказал о «миссии Путина»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью екатеринбургскому информационному порталу Е1 рассказал о том, что у Владимира Путина есть своя «миссия».

На вопрос о возможном участии Путина в президентских выборах 2024 года и «политической пенсии» Венедиктов ответил:

«Почему вы решили, что не сможет (участвовать в выборах — прим. РВ)? Возможны всякие решения. Я абсолютно уверен, что если позволит здоровье и будет желание, то Путин будет первым лицом в государстве независимо от того, как этот пост будет называться. Пока ничего не показывает обратного».

«У него после Крыма, с моей точки зрения, появилось понимание миссии. Она в том, чтобы Россия была равной, как раньше, США, Евросоюзу, Китаю. Пока миссия не выполнена, уход означает дезертирство, так, мне кажется, он думает.

А дезертиров он не любит. И никогда не сможет подумать о том, что он дезертирует, чтобы хорошо и сладко пожить, а страна останется под санкциями и с такой экономикой. Он не видит возможности уйти в 2024 году, потому что миссия не выполнена. А поскольку я понимаю, что эта миссия не может быть выполнена никогда, — делайте выводы», — заключил он.

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