«Уход означает дезертирство», — Венедиктов рассказал о «миссии Путина»
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью екатеринбургскому информационному порталу Е1 рассказал о том, что у Владимира Путина есть своя «миссия».
На вопрос о возможном участии Путина в президентских выборах 2024 года и «политической пенсии» Венедиктов ответил:
«Почему вы решили, что не сможет (участвовать в выборах — прим. РВ)? Возможны всякие решения. Я абсолютно уверен, что если позволит здоровье и будет желание, то Путин будет первым лицом в государстве независимо от того, как этот пост будет называться. Пока ничего не показывает обратного».
«У него после Крыма, с моей точки зрения, появилось понимание миссии. Она в том, чтобы Россия была равной, как раньше, США, Евросоюзу, Китаю. Пока миссия не выполнена, уход означает дезертирство, так, мне кажется, он думает.
А дезертиров он не любит. И никогда не сможет подумать о том, что он дезертирует, чтобы хорошо и сладко пожить, а страна останется под санкциями и с такой экономикой. Он не видит возможности уйти в 2024 году, потому что миссия не выполнена. А поскольку я понимаю, что эта миссия не может быть выполнена никогда, — делайте выводы», — заключил он.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1575353093
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
Такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ…что господин Путин не только Останется,
но И…Продолжит ОСТАВАТЬСЯ,как Минимум – Ещё 2-ва Срока…
1-ый это С 2024…(до 2030-го)а Потом…ЕЩЁ “пятёрочку”…
[Ему Здоровье Его вполне Разрешает...иным - Уже НЕТ...]
…если-же он “С-ДУРУ” – передаст-dimony-”Lейца”-ТО…проиграет!
“““““““““““`
_ Вы уж Извините,но при ВСЕХ Вовиных КОСЯКАХ -
ему в России – НЕТ альтернативы(ВСЕ остальные – ещё Хуже)!
*** Димончик-АЙфончик – это вообще ВРАГ России(с “ед-ро”ССами)!
Масса другИХ…”козырных” – это вообще ЧУЖИЕ,агенты влияния…
_ВСЕ эти,Т.Н.”партии”:”к-п-р-ф”;”л-д-п-р” и “справ-россы”,это
ВООБЩЕ – “НАЁМНИКИ-исполнители”(Полит-ДЕКОРАЦИИ)…
Исполнители ПОЛИТ–ЦУ…от НЫНЕправящего в России Вражеского КАГАЛА!
“““““““““““
_НЕТ в России Реальной Полит-Оппозиции,которая Ратовала-бы ЗА
Интересы России,ВСЕ “ОППЫ” это…ОПЛАЧЕННЫЕ – продажные @@@ПЫ…!
* ну а Полит-правящие ЭТО – Ставленники ЧУЖ`ИХ…”Посаженные” рулить.
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Vova…несмотря на то,что ОН – Ставленник ВРАГОВ-ельцин,истов…
и является ИХней ОХраннОЙ…”крышей”(ОНИ там “ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ”…после
СТОЛЬКИХ лет ПОЛИТ-”анабиоза”)…не ОН-ли ДАЛ “отмашку”(добро)для
ИХнего…Полит-возрождения…в виде Полит-помощи(Li…) ему…?…
* Так вот – ему(несмотря НА ЕГО “пенсионный-закон” = УТИЛИЗАТОР Руси)
ПОКА ещё в России – Верят,хотя доверие ему СТРЕМИТСЯ к…Плинтусу…
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 03-12-19.