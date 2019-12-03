УПОР Ноосфера. О реках сибирских замолвите слово. Олег Верещагин

Вебинар Степана Сулакшина №51. Тема: «Ругать можете всех. Кроме Путина. Это почему?». Источник: http://rusrand.ru * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php Николай Левашов. Выступление на съезде Свободных ...
Г-н Гордон в очередной раз попытался обгадить идею о восстановлении дохристианской истории Руси.Сама мысль о возможности существования у Русов древней истории вызывает постоянно, из передачи в передачу у популярного на телевидении ведущего, наследника ...
Правительство РФ приняло новую программу развития СКФО, основой которой станет расселение по всей территории России безработных и неимущих кавказцев. Переселением и трудоустройством жителей Северо-Кавказского региона займется специально созданное ...