Сводки от ополчения Новороссии 03 декабря 2019

На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»

Украинский блогер и медиааналитик Назар Приходько заявил, что два снайпера ВСУ, которых ликвидировали военнослужащие ДНР с помощью минометного огня, были обнаружены якобы с помощью некоего «новейшего комплекса обнаружения», который появился у республики.

По его словам, 30 ноября погибли два снайпера Киевского ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев, которые выполняли «контрснайперские задачи в «серой» зоне».

«Их накрыло миной прямой наводкой», – заявил Приходько в своем Facebook

Он добавил, что на том направлении, где находились погибшие, военные снайперы «не очень-то и хотят работать», так как ополченцам якобы завезли некие «штуки».

«Штука – это новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тыс. долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры», – заявил он.

Приходько утверждает, что вторая «штука» считывает в том числе WhatsApp и Telegram.

«Их просто запеленговали, короче говоря. Минометы против снайперов задействуются тогда, когда расстояние до них выше 1,8 тыс. метров. Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры – практически невозможно», – заявил он.

1 декабря в ДНР заявили, что в результате снайперского огня с украинской стороны в субботу были убиты двое военнослужащих народной милиции ДНР, а еще один военный пострадал. В сообщении оборонного ведомства ДНР говорится, что «в ходе вынужденного контрснайперского огня» были убиты трое украинских силовиков.

Сергей Гурьянов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Мне стыдно за такую армию»: опубликованы кадры «учений» ВСУ (ВИДЕО)

В 190-м учебном центре ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области солдат вместо обучения отправили на строительные работы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Александр Махов. Он также опубликовал соответствующее видео, которое ему предоставили военные. «Я горжусь армией. Но за такую армию мне стыдно… Поехали ребята с боевой бригады учиться на два месяца на пилотов-операторов беспилотников, а вместо этого делают ремонт в центре. Я за армию. За армию, в которой не будет „совка”, — написал журналист. «По бумагам эти ребята будут „уметь” летать. А по факту — только копать», — возмутился один из комментаторов. Другие пользователи написали, что такие «учения» — это нецелевое использование финансовых средств и назвали командиров «тварями». Читайте также: «Они будут убивать» — главарь украинских боевиков сделал пугающее заявление перед убийством сына депутата (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Шоковая задачка для СБУ: почему в зоне оккупационной операции почти не осталось боеготовой техники (ВИДЕО)

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Украинские боевики продолжают проводить мероприятия по маскировке и скрытию вооружения и техники от наблюдателей миссии ОБСЕ, в том числе активно применяя для этих целей станции РЭБ. Отмечается работа мобильных групп РЭБ 305-го отдельного батальона в интересах командира 14 бригады ВСУ в районе н. п. Новотошковское с задачей подавления сигналов управления БПЛА миссии ОБСЕ. Читайте также: Кровопролитный бой на Донбассе: снайперы ВСУ убили бойцов ДНР и были уничтожены: сводка (+ВИДЕО) Состояние вооружения и военной техники ВСУ остается на стабильно низком уровне. Данная ситуация складывается по причине отсутствия должного обеспечения подразделений запасными частями и ГСМ, а также в связи с низким уровнем профессиональной подготовки личного состава. Так, 29 ноября для проведения служебного разбирательства по факту некачественного проведения мероприятий перевода вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации в 72-ю бригаду прибыла комиссия ОТГ «Север». В составе комиссии также прибыли сотрудники ВСП. Отмечу, что только за октябрь-ноябрь текущего года в подразделениях бригады вышло из строя двадцать три единицы колесной и восемь единиц гусеничной техники. По информации нашего источника в штабе бригады, для дачи объяснений вызваны все командиры батальонов, а также их заместители по вооружению и тыловому обеспечению, прибывшей комиссией проверяются акты списания выделенных на перевод горюче-смазочных материалов. Подобная проблема отмечается и в 46-й бригаде ВСУ под управлением небезызвестного в вопросах коррупции Котенко. Читайте также: Скандал: заявление Армии ДНР заставило оправдываться командование оккупантов — сводка с Донбасса (+ВИДЕО) Кроме того, что и без того морально и технически устаревшую технику обслуживают формально, техническое обслуживание и ремонты проводят только по бумагам, так ее еще и разворовывают. В ходе проведенной офицерами штаба ОТГ «Север» с 20 по 28 ноября инвентаризации вооружения и военной техники бригады выявлено, что к боеготовой и исправной можно отнести только 25% техники. Установлено, что у более шестидесяти единиц техники отсутствуют основные узлы и агрегаты, из них двадцать единиц не подлежат восстановлению. По результатам инвентаризации начато служебное разбирательство, в штаб бригады прибыли следователи ВСП и сотрудники СБУ. Кроме того, помимо состояния вооружения, сотрудниками СБУ будет проверен учет и наличие стрелкового оружия и боеприпасов. Читайте также: Прилепин рассказал о дальнейшей судьбе Донбасса

К оглавлению | Источник: rusvesna.su