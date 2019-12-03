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Стало известно, когда будут заложены «Мистрали» в Керчи

07:31. 3 декабря 2019 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Стало известно, когда будут заложены «Мистрали» в Керчи | Русская весна

Два универсальных корабля-дока, являющихся аналогами вертолетоносцев типа «Мистраль», заложат в Керчи в 2020 году, их передадут ВМФ России в 2025 и 2026 годах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Пока принято решение ограничиться двумя кораблями, в дальнейшем серия может быть продолжена», — добавил собеседник агентства.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что новые универсальные корабли-доки смогут нести 12–16 вертолетов. При этом собеседник агентства пояснил, что этот вертолетоносец — не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, а другой самостоятельный проект.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575347505

Метки: Новости

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