Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 декабря 2019

Центр по примирению враждующих сторон в САР продолжает проведение работы, направленной на невоенное разрешение конфликта и всестороннюю помощь нуждающимся сирийцам.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Всего с начала работы координационного центра проведено около 2500 гуманитарных акций, где выдано более 3500 тонн продовольствия и вещей первой необходимости.

Проведение гуманитарных акций стало важным фронтом работы не только для российских военнослужащих, но и для различных благотворительных фондов России. В апреле 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Общественный фонд имени Ахмата Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему в ходе военных действий населению в Латакии, Дамаске, а также Алеппо.

«Помощь оказывается с учётом поступающих новых заявок от Российского Центра по примирению враждующих сторон», — отметил чеченский лидер.

Стоит заметить, что гуманитарная акция подразумевает под собой не только выдачу продуктов питания или предметов первой необходимости, но и другие направления, например, оказание поддержки сирийским детям, которые находятся в тяжелой ситуации из-за продолжающихся боевых действий.

«Смуглянка» и русский язык

Так, офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова посетили женскую среднюю школу «Наблюс» в районе Могамбо города Алеппо, где российские офицеры подарили учащимся учебники русского языка.

В свою очередь школьницы продемонстрировали свои успехи в изучении русского, являющегося для них иностранным языком, рассказав гостям о главных достопримечательностях России и традициях её культуры. Девушки отметили, что изучение русского языка является важным аспектом в образовании сирийцев, ведь многие хотят в будущем отправиться на обучение в Россию.

Но особенный сюрприз гостей ожидал в конце — ученицы поблагодарили российских военных, исполнив для них песню «Смуглянка». Интересно, что примерно год назад ребята из детского сада в Таджикистане исполняли именно эту же песню, которая стала хитом в Интернете. Станет ли песня «Смуглянка» в исполнении детей из Сирии достойным ответом — покажет время.

Проведение подобных гуманитарных акций поднимает дух сирийских детей, заставляет их жить дальше и улыбаться, несмотря ни на что. В свою очередь российские офицеры и впредь продолжат оказывать помощь населению Сирии во всех направлениях, заручившись поддержкой благотворительных фондов России.

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