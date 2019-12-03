Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 декабря 2019
- 09:58 После ввода в Кобани сирийской армии и военной полиции России настал мир – Олег Блохин.
- 06:00 Сирийские девушки удивили российских военных, спев советский хит (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 У авиабазы в Сирии сбит вражеский беспилотник, обнаружены неожиданные записи (ФОТО, ВИДЕО).
После ввода в Кобани сирийской армии и военной полиции России настал мир – Олег Блохин
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Сирийские девушки удивили российских военных, спев советский хит (ФОТО, ВИДЕО)
Центр по примирению враждующих сторон в САР продолжает проведение работы, направленной на невоенное разрешение конфликта и всестороннюю помощь нуждающимся сирийцам.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Всего с начала работы координационного центра проведено около 2500 гуманитарных акций, где выдано более 3500 тонн продовольствия и вещей первой необходимости.
Проведение гуманитарных акций стало важным фронтом работы не только для российских военнослужащих, но и для различных благотворительных фондов России. В апреле 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Общественный фонд имени Ахмата Кадырова развернул в Сирии три пункта по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему в ходе военных действий населению в Латакии, Дамаске, а также Алеппо.
«Помощь оказывается с учётом поступающих новых заявок от Российского Центра по примирению враждующих сторон», — отметил чеченский лидер.
Стоит заметить, что гуманитарная акция подразумевает под собой не только выдачу продуктов питания или предметов первой необходимости, но и другие направления, например, оказание поддержки сирийским детям, которые находятся в тяжелой ситуации из-за продолжающихся боевых действий.
«Смуглянка» и русский язык
Так, офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова посетили женскую среднюю школу «Наблюс» в районе Могамбо города Алеппо, где российские офицеры подарили учащимся учебники русского языка.
В свою очередь школьницы продемонстрировали свои успехи в изучении русского, являющегося для них иностранным языком, рассказав гостям о главных достопримечательностях России и традициях её культуры. Девушки отметили, что изучение русского языка является важным аспектом в образовании сирийцев, ведь многие хотят в будущем отправиться на обучение в Россию.
Но особенный сюрприз гостей ожидал в конце — ученицы поблагодарили российских военных, исполнив для них песню «Смуглянка». Интересно, что примерно год назад ребята из детского сада в Таджикистане исполняли именно эту же песню, которая стала хитом в Интернете. Станет ли песня «Смуглянка» в исполнении детей из Сирии достойным ответом — покажет время.
Проведение подобных гуманитарных акций поднимает дух сирийских детей, заставляет их жить дальше и улыбаться, несмотря ни на что. В свою очередь российские офицеры и впредь продолжат оказывать помощь населению Сирии во всех направлениях, заручившись поддержкой благотворительных фондов России.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
У авиабазы в Сирии сбит вражеский беспилотник, обнаружены неожиданные записи (ФОТО, ВИДЕО)
Сбитый над аэропортом Хамы беспилотник доказывает то, что террористические группировки в провинции Идлиб не только не доверяют друг другу, но и ведут разведку позиций друг друга, используя БПЛА.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Ситуация в провинции Идлиб в последнее время стала активно меняться. Если до этого террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) вместе с протурецкими боевиками из Сирийской национальной армии занимались только обстрелами мирных жителей и позиций правительственных войск в зоне деэскалации, то сейчас они перешли к более решительным действиям.
В конце ноября боевики провели крупное наступление на юго-востоке провинции Идлиб и смогли захватить несколько деревень. Сирийская арабская армия при поддержке российских ВКС провела контрнаступление и смогла восстановить прежние позиции, однако обстановка продолжает оставаться нестабильной.
Несмотря на временные тактические союзы, в которые объединились боевики для наступления на правительственные войска, противостояние между «Нусрой» и СНА никуда не делось. Многочисленные боестолкновения между боевиками разных фракций делают взаимоотношения между группировками весьма враждебными. Такое недоверие заставляет боевиков следить друг за другом, в том числе и с использованием беспилотников, что доказывают последние данные.
Так, ночью 1 декабря два ударных БПЛА совершили налет на военный аэродром в Хаме. Огнем зенитных средств удалось сбить один из беспилотников, второй лег на обратный курс, не успев сбросить полезную нагрузку. Многие жители Хамы наблюдали в ту ночь за эффектным огнем ПВО. Однако самое интересное выявилось после изучения камеры БПЛА.
По предварительным данным, беспилотник принадлежал группировке «Джебхат ан-Нусра». В памяти оказались кадры предыдущего полета БПЛА, который он совершал над позициями соседней группировки «Файлак аш-Шам» из состава Сирийской национальной армии в Кафер-Седжна. Такое внимание «нусровцев» к боевикам СНА может многих удивить, оно совсем не случайно. У террористов «Джебхат-ан-Нусры» возникает много вопросов к своим временным союзникам и конкурентам не только на идеологической почве и из-за поставок вооружения со стороны Турции, но и главным образом из-за низкой боеготовности боевиков «Фейлак аш-Шам».
Уже неоднократно наблюдались случаи, когда боевики отходили со своих позиций, оставляя своих единоверцев под ударом, а то и атаковали их сами, поэтому «нусровцы» и вынуждены постоянно контролировать позиции своих союзников. Естественно, подобную разведку в свою очередь ведут и боевики СНА, опасающиеся подлостей со стороны «Нусры».
Все это еще раз показывает, что весь этот сброд из разных сортов боевиков в провинции Идлиб никоим образом не походит на армию, не может доверять друг другу и представляет из себя сборище террористов, бандитов, мародеров и убийц мирных жителей, прикрывающихся псевдоисламом.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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