Шлегель ни при чем, PISA образованию, Город бога // Что случилось? #7

В этом выпуске:

- Экс-депутат Госдумы от Единой России Шлегель ответил на вопросы Коммерсанта по поводу своего переезда в Германию;

- СуперДжет не виноват, виноват пилот. К такому выводу пришел Следственный комитет, завершивший расследование майской авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек;

- Таксисты по всей стране объявили войну приложениям-агрегаторам;

- Российские школьники упали в глазах PISA – международной программы по оценке учебных достижений;

- ВЦИОМ заглянул в холодильник среднестатистического гражданина и обнаружил там… Овощи;

- Общественники против капли никотина;

- Пятый этаж московского ЦУМа достанется детям самых богатых родителей;

- Строить рожи — подрывать национальную безопасность. ФБР занялась приложением Faceapp, разработанным питерской компанией Wireless Lab;

- Заклятые друзья по НАТО слетаются в Лондон, чтобы отметить 70летие организации;

- Город Бога. В беднейшей фавеле Сан-Паулу полицейские убили девять человек;

- Добро должно быть с автоматом. Епархия Сыктывкара поздравила с двадцатилетием заместителя главного редактора “Епархиальных Ведомостей” Максимкину.









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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q2T7ShtQpWc