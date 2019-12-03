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Шлегель ни при чем, PISA образованию, Город бога // Что случилось? #7

21:20. 3 декабря 2019 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Экс-депутат Госдумы от Единой России Шлегель ответил на вопросы Коммерсанта по поводу своего переезда в Германию;
- СуперДжет не виноват, виноват пилот. К такому выводу пришел Следственный комитет, завершивший расследование майской авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек;
- Таксисты по всей стране объявили войну приложениям-агрегаторам;
- Российские школьники упали в глазах PISA – международной программы по оценке учебных достижений;
- ВЦИОМ заглянул в холодильник среднестатистического гражданина и обнаружил там… Овощи;
- Общественники против капли никотина;
- Пятый этаж московского ЦУМа достанется детям самых богатых родителей;
- Строить рожи — подрывать национальную безопасность. ФБР занялась приложением Faceapp, разработанным питерской компанией Wireless Lab;
- Заклятые друзья по НАТО слетаются в Лондон, чтобы отметить 70летие организации;
- Город Бога. В беднейшей фавеле Сан-Паулу полицейские убили девять человек;
- Добро должно быть с автоматом. Епархия Сыктывкара поздравила с двадцатилетием заместителя главного редактора “Епархиальных Ведомостей” Максимкину.




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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q2T7ShtQpWc

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