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Путин рассказал о грубых действиях НАТО в отношении России

22:43. 3 декабря 2019 122 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Путин рассказал о грубых действиях НАТО в отношении России | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО действовало в отношении России «некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета» российских интересов.

«Имею в виду предложенное нами (альянсу — ред.) партнерское взаимодействие (которые было отвергнуто НАТО — ред.). Тем не менее рассчитываю все же, что интересы общей безопасности, стабильного и мирного будущего планеты возобладают», — сказал президент РФ во вторник на очередном совещании по военной тематике, серия которых по традиции проходит в Сочи.

Путин напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, к совместному противодействию реальным угрозам, среди которых, по словам президента, — международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

«Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество фактически было свернуто», — отметил российский лидер.

Вместе с тем Путин подтвердил, что Россия по-прежнему готова сотрудничать с НАТО и заявил, что рассчитывает на возобладание интересов общей безопасности в диалоге с альянсом.

«Как раз в эти дни — 3–4 декабря — в Лондоне проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса», — напомнил президент. Он добавил, что, «безусловно, блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в быстро, стремительно меняющихся условиях».

«Совокупные военные расходы стран Альянса (занимают, — ред.) более чем 70% общемирового объема военных расходов», — напомнил Путин.

Позиция НАТО по диалогу с Россией

Ранее во вторник, выступая на упомянутом саммите в Лондоне, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО необходимо вести диалог с Россией более активно. Столтенберг пояснил, что такой диалог необходим, даже если «не будет возможности улучшить отношения, по крайней мере, в недалеком будущем».

По словам генсека, диалог, в частности, может позволить сторонам избегать потенциально опасных ситуаций между военными. «Также нам требуется найти путь решения проблемы контроля над вооружениями», — напомнил Столтенберг.

Генсек НАТО также выразил мнение, что Североатлантическому альянсу следует обеспечивать свое военное присутствие в Арктике, не забывая при этом и о политическом диалоге с Россией. По его словам, НАТО необходим баланс между двумя этими направлениями деятельности.

Столтенберг напомнил, что в Арктическом регионе наблюдается «усиление присутствия России, а также Китая». «Так что нам нужно убедиться, что присутствие НАТО там тоже есть», — подчеркнул генсек.

Вместе с тем он отметил и важность того, чтобы в Арктике не росла напряженность между странами. «Нужно сотрудничать с арктическими странами, в том в числе — с Россией», — сказал Столтенберг.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575399512

Метки: Новости

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