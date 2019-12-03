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Обращение Координационного совета 2-го съезда МСУ. Александр Соколов и Алексей Орлов

11:43. 3 декабря 2019 58 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Обращение Координационного совета 2-го съезда МСУ
Сайт “Народовластие МСУ” – http://xn--l1akg.xn--p1acf/

- Положение дел в работе КС.
- Призыв к соратниками о подключении к работе.
- Подготовка к 3-му съезду МСУ.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LdogVh1vuWY

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