Обращение Координационного совета 2-го съезда МСУ. Александр Соколов и Алексей Орлов
Обращение Координационного совета 2-го съезда МСУ
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- Положение дел в работе КС.
- Призыв к соратниками о подключении к работе.
- Подготовка к 3-му съезду МСУ.
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