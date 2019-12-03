О стратегической автономии Европы от США.

У конкурирующих политических группировок в США много поводов для беспокойства. Либералы-глобалисты озабочены «изоляционизмом» Дональда Трампа. Неоконсерваторы ностальгически вспоминают времена Джорджа Буша-младшего и интервенции на Ближнем Востоке. Звучат предостережения о росте могущества России и Китая, о грядущей анархии в международных отношениях, о зарождающейся многополярности, которая идёт на смену «единственной глобальной сверхдержаве»…

А самыми серьёзными являются, пожалуй, возникающие у американских политиков опасения по поводу снижения уровня трансатлантического сотрудничества при относительно более самостоятельной роли Евросоюза в принятии решений. Достаточно вспомнить заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Парижском форуме мира 12 ноября о необходимости создания «геополитической комиссии» и высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Это не просто слова. Уже не первый год в Париже и Берлине витает идея стратегической автономии.

Стюарт Патрик из Совета по международным отношениям в недавней статье писал, что «стратегическая автономия имеет очевидную привлекательность для европейцев во время разрушения трансатлантических связей и углубления конкуренции великих держав». Патрик ссылается на Стивена Блокманза из Центра европейских политических исследований, утверждающего, что «Европейская комиссия предпринимает поэтапные, технические и практические шаги для продвижения интеграции с конечной целью создания Европейского оборонного союза».

Что из этого следует?

В последних основополагающих документах ЕС, например в «Глобальной стратегии ЕС» за 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, упоминается концепция «стратегической автономии», затрагивающая фундаментальные вопросы внешней политики Европы. В 2017 г. в структуре ЕС были созданы Европейский оборонный фонд (European Defence Fund, EDF), Постоянное структурное сотрудничество (Permanent Structured Cooperation, Pesco), появился Скоординированный ежегодный доклад по обороне (Coordinated Annual Review on Defence, CARD). Считается, что «логика стратегической автономии имеет далеко идущие последствия для Европейского союза и его отношений с миром».

В специальном докладе, посвящённом связи военных возможностей Евросоюза со стратегической автономией, сказано, что «стратегическая автономия ЕС может быть реализована только в том случае, если вооруженные силы предоставят надежную опору для политических, дипломатических и экономических действий, а при необходимости будут развернуты для поддержки таких действий... Укрепление европейской военной мощи является ключом к стратегической автономии».

В данном контексте вспоминается далёкий франко-британский саммит 1998 года в Санкт Мало, где было достигнуто соглашение о том, что Евросоюз «должен иметь способность к автономным действиям с опорой на вооруженные силы и средства для их применения или готовность применить их в ответ на международные кризисы».

Всё вместе указывает на постепенное вызревание в Европе мысли о том, что Европейский союз не должен быть ведомым Соединённым Штатами, но может и должен выступать в качестве еще одного «Запада» как относительно независимая сила.

В специальном исследовании по данной теме, подготовленном Германским институтом по безопасности и международным делам, говорится: «Мы понимаем стратегическую автономию как способность устанавливать свои приоритеты и принимать собственные решения в вопросах внешней политики и безопасности… Сильная стратегическая автономия означает способность устанавливать, изменять и применять международные правила, в отличие от подчинения правилам, установленным помимо нашей воли другими».

При этом споры Берлина с Вашингтоном по поводу газопровода «Северный поток - 2» придают немцам дополнительный стимул для введения принципа стратегической автономии в реальную политику.

Сейчас вопросы трансформации ЕС и органов, ответственных за проведение внешней политики, проходят на уровне дискуссий, но нежелание Евросоюза оставаться сателлитом США просматривается всё более отчётливо. Возможные линии реструктуризации отношений, сложившихся внутри НАТО, где командуют США, намечаются в рамках PESCO и финансирования европейских оборонных мероприятий через Оборонный фонд ЕС.

Франция, которая в отличие от Германии является ядерной державой, также склоняется к стратегической автономии, причём не только в рамках ЕС, но и как самостоятельный субъект. Так, Франция запустила отдельную The European Intervention Initiative, куда, помимо неё, входят Британия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Португалия, Дания, Эстония, Норвегия, Швеция, Италия и Финляндия.

А в структуре Европейской комиссии создан Генеральный директорат по оборонной и космической промышленности. В июне 2019 года Еврокомиссия предложила выделить в Оборонный фонд ЕС на 2021-27 годы 13 млрд. евро. НАТО была упомянута при этом просто как «другая региональная и международная организация».

Саммит НАТО, который состоится 3-4 декабря в Лондоне, подробнее покажет, что в стремлении политиков Западной и Северной Европы к стратегической автономии от США является игрой воображения и бумажным творчеством, а что – политической реальностью.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politikday/545210-o-strategicheskoy-avtonomii-evropy-ot-ssha.html