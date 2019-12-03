О распродаже драгоценных металлов
18:28. 3 декабря 2019 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересные наблюдения по поводу падения цены на платину.
Как известно гобачёвский СССР в свои последние годы активно распродавал запасы платины чтобы заткнуть бюджетные дыры. И распродал её тогда столько, что цены на платину в начале 90-х годов упала почти до цен на золото.
Про эту историю почти забыли. Я вспомнил эту историю в 2014 году, когда выяснилось, что США активно распродают свои запасы серебра.
Вот мой пост в ЖЖ по этому поводу: Орлы падают. Песец крадётся https://frankenstain1.livejournal.com/71670.html
Недавно я узнал, что цена на платину уже упали значительно ниже цен на золото! А когда я увидел динамику цен – вообще охренел.
Этот график составил я сам на основе цифр с сайта https://bhom.ru/
Комментирую.
Бирюзовым цветом – платина, жёлтым – золото, голубоватым – серебро. Цены на серебро я взял за 10 унций чтобы на графике было видно кривую. Если бы брал за 1 унцию – была бы ровная линия прилипшая к нулю в этих масштабах.
С него и начнём.
Цены на серебро в течение почти 20 лет оставались стабильными до 2005 года. Потом цены на него полезли вверх. Сначала постепенно как и на всё в то время. В 2008 году цена немного просела (возможно кому-то понадобился кэш, а может быть и иные причины были). В 2010-2011 годах цены выросли почти вдвое и в 2012 стали резко падатьдо уровня 2008-2009 гг. Как следует из вышеприведенной ссылки в этот момент в США имела место массовая распродажа серебра из казённых сокровищниц. На рынок попали даже монеты 19 века по цене брусков. Я помню, что тогда писали, что добыча серебра во многих местах в мире стала нерентабельной. Но после того, как все запасы были распроданы цены на серебро стабилизировались и с 2015 года существенно не колеблются.
Теперь внимание на две верхних линии.
Видно как в 1990-1991 гг цены на платину падают и прижимаются к ценам на золото. Потом в 1999 году они резко стартуют вверх и уверенно растут до 2007 года. В 2008 году они уверенно падают вниз, не смотря на то, что цены на золото продолжают расти. О, да! Правительству многих стран в тот год пришлось затыкать дыры в бюджетах продавая драгметаллы. Информацию кто тогда больше всего продал платины я пока не нашёл. Уже с 2009 года цены на платину вновь карабкаются вверх, в 2010 они опережают цены 2008, но в 2011 стремительным домкратом летят вниз. Год спустя стремительный домкрат нагоняет золото и платина дважды пересекаясь с золотом падают в цене. Причём платина продолжает падать так, что скоро станет вдвое дешевле золота.
Золото же с 2016 года с разными взлётами-падениями дорожает. Россия, КИтай, Турция, Индия и ещё ряд стран его активно скупают. Про то, что его активно скупают написано очень много. Но не пишут у кого же они его скупают так массово. Есть данные как немного его продала Германия, Чехия, Эстония, но это же крохи по сравнению с тоннами его пакупателей!
О продажах-покупках платины я почти ничего не читал. Но начались они, как видно из графика, одновременно, а судя по тому, что падение цен на платину продолжается следует вывод, что кто-то продолжает её активно распродавать и, в отличие от серебра, у этого кого-то её запасы ещё не кончились. Мне кажется, что распродажа и серебра, и платины идёт из одной страны.
https://frankenstain1.livejournal.com/124739.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5471389.html