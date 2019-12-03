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Как уберечь семью от ювенальной юстиции. Юлона Стоянова и Марианна Ярикова

11:43. 3 декабря 2019 72 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В передаче обсуждается опыт общения с органами опеки.

Юлона Стоянова и Марианна Ярикова




Что такое профессиональная семья? Торговля детьми. Как органы опеки делают бизнес на изъятии детей из нормальных семей.
В каких условиях живут отобранные у родителей дети? Кто может попасть под горячую руку ювеналов? И как противостоять их беспределу?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z2DnEl_wmE8

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 6131 5349
    Валерий 3 декабря 2019 в 11:47

    Никак не уберечь. Будет ювеналка, будет и отъем детей. Муравей и даже енот не смогут остановить каток-асфальтоукладчик. Хочешь жить в социуме, придется жить по законам социума.

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  • 22833 19921
    Вячеслав 3 декабря 2019 в 12:01

    То, что сжимают,- расширяется.
    То, что ослабляют – укрепляется.
    То, что уничтожают – расцветает.
    Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно потеряет своё…
    Лао-Цзы
    ***
    Поля засейте! Накормите стариков!
    Детей от рака, суки, излечите!
    Дороги делайте, достаточно крестов!
    И свет в посёлках, городах включите!
    Гордиться надо миром, не войной!
    Культурой, а не армией баранов,
    Счастливой, а не нищею страной,
    Где врут безбожно сволочи с экранов…

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    2
  • 12379 7465
    Maleos 3 декабря 2019 в 12:59

    Если дебилы не станут помогать Путину вернуть суверенитет, не то, чтобы не уберегут, а и ваще проипут последнее…

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