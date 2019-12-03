Как уберечь семью от ювенальной юстиции. Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
В передаче обсуждается опыт общения с органами опеки.
Юлона Стоянова и Марианна Ярикова
Что такое профессиональная семья? Торговля детьми. Как органы опеки делают бизнес на изъятии детей из нормальных семей.
В каких условиях живут отобранные у родителей дети? Кто может попасть под горячую руку ювеналов? И как противостоять их беспределу?
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Никак не уберечь. Будет ювеналка, будет и отъем детей. Муравей и даже енот не смогут остановить каток-асфальтоукладчик. Хочешь жить в социуме, придется жить по законам социума.
То, что сжимают,- расширяется.
То, что ослабляют – укрепляется.
То, что уничтожают – расцветает.
Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно потеряет своё…
Лао-Цзы
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Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, суки, излечите!
Дороги делайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, городах включите!
Гордиться надо миром, не войной!
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экранов…
Если дебилы не станут помогать Путину вернуть суверенитет, не то, чтобы не уберегут, а и ваще проипут последнее…