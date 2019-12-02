Земляные и ступенчатые пирамиды как отвалы древних карьеров и рудников

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Давно я не затрагивал тему древних рудников. К показанным ранее в livejournal примерам, технологиям и аналогиям добавить особо нечего. Кроме вот такого наблюдения.Пирамиды, которые есть не только в Египте, официально относят к культовым: гробницы, усыпальницы персон, которые занимали высокое положение в иерархии тех эпох. Не будем касаться темы каменных пирамид, а посмотрим на грунтовые. Их объем гораздо больше чем пирамиды в Гизе и трудоемкость строительства сопоставима.С точки зрения здравого смысла и практичного подхода – насыпать просто так пирамиды, привлекая рабочих (или рабов) не имеет смысла. Трата ресурсов на амбиции правителя? Это только в словах историков они такие были. На эту тему можно написать много слов, но и это будет лишь мнение. Перейдем лучше к наблюдениям и фактам.Начнем с самых известных мест:Теотиуакан. Пирамиды выглядят как холмы, которые облицевали камнем для туристов. Причем, сделали не по всему периметру, а только с лицевой стороны. Именно для туристов. А в стороне еще остается множество небольших грунтовых холмов.Может быть это не пирамиды, а отвалы? Но тогда где карьер или рудник? Территория то плоская. Горы далеко. А может есть рудники под этими холмами-пирамидами? Что, если под ними находится рудное тело? Геологи здесь работали? Неизвестно. Есть скудная информация, что археологи нашли под пирамидами подземелья:Вход в туннель представляет собой квадратную шахту со стороной 5 метров. Все как при наших технологиях строительства шахт.И как далеко идут эти подземные ходы – нам не говорят. Либо их не расчистили, либо это для нас лишняя информация по их мнению. Могут ли это быть рудники? Или это совпадение? Отвечу словами ТВ-ведущего: Совпадение? Не думаю!Переходим к пирамидам КитаяВ провинции Сиань их насчитывается около 300 объектов. Есть совсем небольшие. А есть ну, просто огромные.Где брали грунт для них? Где эти карьеры? На чем перевозили? Сколько лет строили? Нет информации. Проводили ли китайские ученые исследования на наличие рудных тел на этой территории, искали пещеры, штольни? Тоже нет информации. Нет информации и о структуре этих пирамид в разрезе.Почему если насыпали, то насыпали холмы именно в такой форме? А вот здесь ответ есть:Вы думаете, что это пирамиды? Нет, это угольные терриконы на Донбассе. Их насыпали по такой технологии подвесных вагонеток, позволяющее непроизвольно получить такие формы. На одной их фотографий видно это оборудование.А этот ступенчатый террикон не напоминает ли Вам ступенчатую пирамиду в Мексике? Либо просто грунтовую пирамиду? Если через 20-30 лет ее грани съест эрозия – будет один в один китайская пирамида.Информация о полезных ископаемых в провинции Сиань. Да, полезности находятся в горах на юге. Но возможны выходы рудных тел и на равнине.Китайцы неохотно, но капают у подножья этих пирамид. Самые известные раскопки – это раскопки терракотовой армии. Европейских археологов к новым раскопкам не допускают. Многие пирамиды обнесены колючей проволокой.Комментарий одного из наших туристов, пытавшийся посмотреть на такой раскоп. Про мечи, покрытые молибденом я впервые слышу. Но это может быть зацепка в данной темы статьи.Я считаю, только добыча и переработка чего-либо позволяет получить мотивацию насыпать такие холмы, терриконы или по историческому земляные пирамиды.Есть еще множество примеров подобных насыпей-пирамид:Круглая пирамида Куикуилько, Мексика. Холм или террикон, который обложили камнями на растворе. Это сделали уже реставраторы, что бы привлекать туристов. На эту «пирамиду» сохранился даже заезд для перевозки отваловОт возможных отвалов от рудников переходим к карьерам.В Китае есть провинции в горных районах, где существует вот такое террасное земледелие. Нет ни фотографий, ни видео, как трудолюбивые китайцы создали все это.А что если к части этих террас уместно вот такое сравнение с современными гигантскими карьерами:Это фотография угольного карьера из Великобритании может говорить и о ступенчатых пирамидах:Карьер Биг Пит. Представьте, что во время потопа эта искусственная низменность заносится глиной и сравнивается с окружающей территорий. О карьере уже никто не помнит, а остаются торчать ступенчатые холмы, либо террасные склоны.И в заключении еще одно наблюдение и мысль:Медный карьер в Аризоне, США. Не появляется ли у Вас мысль, что мы ведем вторичную добычу из древаних отвалов? Что некогда древними, возможно высокразвитыми предками было переработано рудное тело. Отвалы оставили наподобие наших терриконов:Эрозия их привела к привычному природному виду. В наше время мы умеем на обогатительных фабриках извлекать из руды нужные концентраты если даже руда бедная на эти элементы. А предки так переработать не могли, да и не было необходимости.Например, сейчас мы начинаем перерабатывать золотоносные отвалы середины 20в. и ранее, т.к. научились извлекать золото из породы с низким его содержанием с помощью кислот и даже бактерий.***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/308660.html