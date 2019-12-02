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Топливо Вермахта и ужасные “руссише” Морозы…

18:41. 2 декабря 2019 74 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KU8Tn6luu5c

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 527 447
    georgi tarabov 2 декабря 2019 в 19:08

    Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА

    ИМА БЪЛГАРСКА ПОГОВОРКА:
    “ДА БИ МИРНО СИДЯЛО,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО” ! ( СЕДЯ-лит. сижу)

    Да здравствует СОВЕТСКИЙ НАРОД,И СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛ МОРОЗ !

    Почему Швейцарцы не жалуются погодой?
    А они сидят дома зимой,собирают винтики, часики делают ,и продают людям – так хлеб свой насущний заслуживают !

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