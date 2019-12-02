Топливо Вермахта и ужасные “руссише” Морозы…

Зимой 2013 года в эфире украинского канала "Телеканал Украина" будет показана премьера авторского документального проекта – 5-серийного фильма "1941". В нем раскрываются факты Второй мировой, о которых молчат учебники истории. Кроме того в фильме будут ...
Все уже знают, что история свастики намного глубже и многогранней час кажется некоторым. Вот еще несколько необычных фактов из истории этого символа. Мало кто знает, что среди символики, используемой Красной Армией, присутствовала не только звезда, но и ...
Великой Тартарии на нашем сайте посвящено немало публикаций и документальных фильмов, но эта тема не может исчерпать себя. Автор статьи, используя спутниковые снимки и топографические карты Сибири, пытается найти причины исчезновения ВСЕХ следов ...
Начну с комментария, написаного 13 мая сего года читателем vipsnaiper к моей статье "ПОЧЕМУ Я ОТНОШУСЬ К НИКОЛАЮ ЛЕВАШОВУ КАК К ЙОЗЕФУ ГЕББЕЛЬСУ?". "Сейчас главное — прозрение, которое должно овладеть массами. Это то, что мир поделён на белое и чёрное, и ...
— Бойцы «Донбасса» выразили недоверие Семенченко; — Пески и район донецкого аэропорта вновь под обстрелами, — соцсети; — Запорожье неизвестные сожгли броневик, принадлежащий Самообороне Запорожья; — Во время украинского артобстрела в поселке Кряковка на ...
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
ИМА БЪЛГАРСКА ПОГОВОРКА:
“ДА БИ МИРНО СИДЯЛО,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО” ! ( СЕДЯ-лит. сижу)
Да здравствует СОВЕТСКИЙ НАРОД,И СОВЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛ МОРОЗ !
Почему Швейцарцы не жалуются погодой?
А они сидят дома зимой,собирают винтики, часики делают ,и продают людям – так хлеб свой насущний заслуживают !